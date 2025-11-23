El 2 de agosto de 2027 tendrá lugar un evento astronómico que ya genera expectativa: un eclipse solar total que durará 6 minutos y 22 segundos, el periodo más largo que se verá sobre tierra firme en todo el siglo XXI.

La NASA confirmó oficialmente la fecha y destacó que se tratará de un fenómeno excepcional por su extensión y visibilidad.

Aunque el eclipse podrá apreciarse de manera parcial desde amplias zonas de Europa, África y el sur de Asia, la fase total solo será visible dentro de una franja muy específica. Esa línea recorrerá diez países del hemisferio oriental, según información del portal especializado Eclipse Wise.

El recorrido de la totalidad incluirá a España, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Sudán, Arabia Saudita, Yemen y Somalia. La sombra tendrá un ancho aproximado de 258 kilómetros y avanzará más de 15.000 kilómetros sobre la superficie terrestre, cubriendo alrededor de 2,5 millones de kilómetros cuadrados. Aunque parece mucho, en realidad representa apenas el 0,5% del planeta.

La razón por la que este eclipse será tan largo se debe a que la Luna estará en su perigeo, es decir, en su punto más cercano a la Tierra. Esa posición permite que su sombra cubra más tiempo y más espacio. Para comparar, el eclipse total del 8 de abril de 2024, visible en México, EE. UU. y Canadá, tuvo una duración máxima de solo 4 minutos y 28 segundos.

En redes sociales circulan mensajes falsos que aseguran que el mundo quedará en completa oscuridad o que el fenómeno no se repetirá en un siglo; sin embargo, el portal Space aclara que no habrá un apagón global.

La oscuridad durante un eclipse total no equivale a una noche profunda, sino a un efecto parecido a un atardecer que rodea el horizonte en 360 grados y solo se percibe dentro de la franja de totalidad.

Gracias a su duración y a su recorrido por lugares de alto atractivo turístico, el eclipse de 2027 será una oportunidad única para investigadores y aficionados. Ciudades como Tarifa (España), zonas costeras de Túnez y lugares emblemáticos como Luxor (Egipto) ya se perfilan como puntos privilegiados para disfrutar de este espectáculo natural.

¿Por qué ocurre un eclipse?

Un eclipse es el resultado de una alineación perfecta entre el Sol, la Tierra y la Luna. Cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra, ocurre un eclipse solar. La pequeña sombra de la Luna se proyecta sobre la Tierra, bloqueando la luz solar total o parcialmente para los observadores en esa zona. Por otro lado, un eclipse lunar ocurre cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, cubriendo a nuestro satélite con su sombra.

Este fenómeno solo puede ocurrir durante las fases de Luna Nueva (para el solar) o Luna Llena (para el lunar).

La razón por la que no vemos un eclipse todos los meses se debe a la inclinación orbital de la Luna. La órbita de la Luna está ligeramente inclinada (5°) con respecto a la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Un eclipse solo se produce cuando la Luna cruza el plano orbital de la Tierra (conocido como la eclíptica) en el momento exacto en que está en su fase de luna nueva o luna llena, permitiendo así la alineación perfecta que proyecta la sombra.

