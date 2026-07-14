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Resumen

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Con una tinta conductora similar a la pintura facial, los investigadores ahora pueden pintar electrodos para monitorear la actividad cardíaca, muscular o cerebral de quien los lleva puestos, y hacerlo con estilo.
Con una tinta conductora similar a la pintura facial, los investigadores ahora pueden pintar electrodos para monitorear la actividad cardíaca, muscular o cerebral de quien los lleva puestos, y hacerlo con estilo.
/ Wanqing Zhang/Universidad de Pensilvania
Por Agencia EFE

Un nuevo tipo de tinta conductora, que se aplica directamente sobre la piel, actúa como un electrodo funcional, que es más sensible, duradero y preciso, el cual podría ayudar a detectar precozmente los infartos, alimentar prótesis robóticas y leer ondas cerebrales.

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