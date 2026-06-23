Anthropic ha actualizado sus directrices de privacidad en las que se recoge que podría solicitar la identidad del usuario de Claude si su cuenta es sospechosa de violar sus Términos de Servicio o si identifica que un menor está usándola.

Según una nueva sección de las directrices de privacidad publicada a principios de este mes, y que se hará efectiva el próximo 8 de julio, el laboratorio de IA solicitará la identidad del usuario o su edad bajo ciertas circunstancias.

La firma tecnológica busca prevenir el fraude y garantizar la integridad de la plataforma al aplicar esta medida a un pequeño subgrupo de usuarios cuyas cuentas han sido marcadas por actividades potencialmente fraudulentas o violaciones de las Políticas de Uso (sospecha de bots, creación masiva de cuentas y uso abusivo de políticas).

Por otro lado, el uso de Claude requiere que los usuarios sean mayores de 18 años, y, de hecho, este mismo año se introdujeron las comprobaciones de edad que exigen ciertos Estados y países para evitar que los menores accedan a herramientas de IA generativa sin supervisión.

La tecnológica, si sospecha que quien está detrás de la pantalla es un menor, exigirá el DNI o documento de identidad para desbloquear el acceso.

Anthropic solicitará el escaneo o fotografía de pasaportes, licencias de conducir o el documento nacional de identidad, o bien que el usuario registre su rostro en vivo con un sistema que procesará la plantilla de geometría facial a través de un tercero.

El proveedor de terceros es Persona, que dispone del servicio que se encargará de analizar el documento físico real (no servirá ni una fotocopia ni una captura de pantalla), y de solicitar un ‘selfie’ en vivo para que el usuario sitúe su rostro frente a la cámara y realice algunos movimientos leves si el sistema lo solicita.

Persona es una empresa tecnológica, a la que se conoce por prestar servicios a otras compañías como OpenAI o LinkedIn, y que se encarga de ofrecer la infraestructura de verificación de identidad digital.

El laboratorio de IA ha dejado claro en sus políticas que los documentos de identidad y los datos biométricos que recopila Persona no serán utilizados bajo ningún concepto o circunstancia para entrenar a sus modelos de lenguaje, y que el tercer proveedor tiene prohibido su uso comercial.

Hay otro matiz en el nuevo añadido a sus directrices de privacidad, y es que esta medida solo se aplicará a las cuentas de usuarios finales entre las que se encuentran los planes gratuitos, Pro y Max, lo que deja fuera a las cuentas Enterprise y a los desarrolladores que usan Claude a través de su API.

Este movimiento por parte de Anthropic llega tras retirar del mercado global a Claude Fable 5 y Mythos 5 bajo orden del Gobierno de EE.UU., justo a los tres días de su lanzamiento el pasado 9 de junio como el modelo de frontera que se convirtió en la IA más potente lanzada por la compañía hasta la fecha.