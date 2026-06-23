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Anthropic ya había introducido este año a su modelo IA Claude comprobaciones de edad exigidas por ciertos Estados y países para evitar que los menores accedan a herramientas de IA generativa sin supervisión. (Foto de Riccardo Milani / Hans Lucas via AFP)
Anthropic ya había introducido este año a su modelo IA Claude comprobaciones de edad exigidas por ciertos Estados y países para evitar que los menores accedan a herramientas de IA generativa sin supervisión. (Foto de Riccardo Milani / Hans Lucas via AFP)
/ RICCARDO MILANI
Por Agencia Europa Press

Anthropic ha actualizado sus directrices de privacidad en las que se recoge que podría solicitar la identidad del usuario de Claude si su cuenta es sospechosa de violar sus Términos de Servicio o si identifica que un menor está usándola.

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