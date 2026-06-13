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La puerta que Balcázar no debería abrir

El presidente insiste en evaluar indultos para Pedro Castillo. Un golpista condenado no merece esa gracia y, en este caso, la ley tampoco lo permite.

    Editorial El Comercio
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    (Foto: Congreso)
    (Foto: Congreso)

    Hay declaraciones que no sorprenden, pero que igual indignan. El presidente José María Balcázar volvió a encender la mecha del debate sobre un eventual indulto o amnistía para el sentenciado expresidente Pedro Castillo al señalar que su gobierno podría “evaluar” esa posibilidad en coordinación con la Comisión Permanente del Congreso, bajo el eufemismo de que “el país necesita una pacificación”. La pregunta es simple: ¿pacificación para quién?

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