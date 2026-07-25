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Buscando la salida fácil

Los 17 pedidos de gracia para Castillo no borran que está preso por un golpe de Estado y sigue investigado por corrupción.

    Editorial El Comercio
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    Pedro Castillo. (Foto: Julio Reaño / @photo.gec)
    Pedro Castillo. (Foto: Julio Reaño / @photo.gec)

    Pedro Castillo acumula hasta la fecha 17 pedidos de gracia presidencial presentados a su favor desde enero del 2023, según reveló un informe de este Diario. La cifra podría sugerir, a primera vista, una insistencia desmedida por la libertad. La realidad es otra: lo que el golpista expresidente busca es una salida fácil para evadir su pena. Además, la inmensa mayoría de esas solicitudes ni siquiera cumplió con los requisitos mínimos para ser evaluada. Ese dato describe con precisión el patrón detrás del caso: menos argumentos jurídicos sólidos y más intentos sucesivos de forzar una salida que la ley no contempla.

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