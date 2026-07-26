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Lima en serio

​La gestión de Prolima es evidencia de que el trabajo serio y sostenido rinde frutos.

    Editorial El Comercio
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    Alcalde Renzo Reggiardo asegura que no se ejecutará la propuesta de Prolima que planteaba eliminar palmeras y zonas verdes del espacio histórico. (Foto: Andina)
    Alcalde Renzo Reggiardo asegura que no se ejecutará la propuesta de Prolima que planteaba eliminar palmeras y zonas verdes del espacio histórico. (Foto: Andina)

    Desde estas páginas hemos llamado regularmente la atención sobre los malos usos de los recursos municipales; el despilfarro, la ineficiencia, la corrupción y la desidia en varios alcaldes o equipos edilicios.

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