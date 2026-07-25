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Resumen

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Poco a poco, Luis Miguel Zárate fue armando un gimnasio artístico, que es único en Casma. (Foto: Lenin Tadeo)
Poco a poco, Luis Miguel Zárate fue armando un gimnasio artístico, que es único en Casma. (Foto: Lenin Tadeo)
/ Lenintr
Por Miguel Rocca

Camina con dificultad luego de que un accidente lo deje sin una de sus piernas, utiliza una prótesis para desplazarse por Casma, la ciudad que lo acogió hace ya varios años. Hoy Luis Miguel Zárate es el subdirector del colegio República de Chile en el nivel primario y en los últimos años se ha fajado para ver finalmente realizado un trabajo que demoró años: un gimnasio artístico que es único en la ciudad ubicada en la región Áncash.

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