Camina con dificultad luego de que un accidente lo deje sin una de sus piernas, utiliza una prótesis para desplazarse por Casma, la ciudad que lo acogió hace ya varios años. Hoy Luis Miguel Zárate es el subdirector del colegio República de Chile en el nivel primario y en los últimos años se ha fajado para ver finalmente realizado un trabajo que demoró años: un gimnasio artístico que es único en la ciudad ubicada en la región Áncash.

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Desde hace varios años, reutilizaba los fierros y objetos en desuso del colegio para ir armando de a poquitos algo parecido a un gimnasio. Ese empeño, tenacidad y audacia para lograr sus objetivos, hizo que las autoridades locales se compren el pleito y junto a la voluntad del profesor y los padres de familia, hagan realidad este espacio en el que hoy entrenan niñas y niños que ya compiten a nivel de Juegos Deportivos Escolares y con medallas incluidas.

“He cambiado la vida de muchos niños y niñas”. Luis Miguel Zárate

Se considera multifácetico, porque ha abarcado todas las áreas de la docencia. Ha enseñado fútbol, gimnasia, pero también ha formado coros gracias a la música. El sueño para que el gimnasio artístico del colegio República de Chile siga creciendo está allí. Necesitan una piscina de cubos, un piso de resortes y también tienen otras carencias más estructurales y de construcción. Pero con fuerza y voluntad, todo se lograr.

El profesor Zárate es abierto a que este gimnasio sea apto para todos los niños y jóvenes con condiciones para la disciplina. La gimnasia artística no es fácil, pero sí forja, por medio de la rigurosidad para los movimientos, a buenos atletas para el futuro. En Casma también hay peruanos que suman.