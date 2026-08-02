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Resumen

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Una densa columna de humo se eleva del buque de pasajeros KMP Mutiara Sentosa 2 frente a la costa de la isla de Madura, en Java Oriental, Indonesia, el 2 de agosto de 2026. Foto: EFE/EPA/STRINGER
Una densa columna de humo se eleva del buque de pasajeros KMP Mutiara Sentosa 2 frente a la costa de la isla de Madura, en Java Oriental, Indonesia, el 2 de agosto de 2026. Foto: EFE/EPA/STRINGER
/ BASARNAS HANDOUT
Por Agencia EFE

Cinco personas murieron y otras 41 aún están siendo buscadas este domingo en Indonesia después de que se registrara un incendio en un ferry con más de 200 pasajeros en medio del mar en la provincia de Java Oriental, a unos 700 kilómetros al este de Yakarta, informaron autoridades del archipiélago.

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