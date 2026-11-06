A menos de una semana para la visita del papa León XIV al Perú, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de Servicios Postales del Perú (Serpost), anunció que puso en el mercado 20,000 sellos postales conmemorativos por la llegada del santo padre a nuestro país.

La ceremonia de presentación de la colección, compuesta por 5,000 hojas souvenir de cuatro estampillas cada una, estuvo liderada por la viceministra del MTC, Dalia Suárez, junto a representantes de la Nunciatura Apostólica y de la Conferencia Episcopal Peruana.

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Los cuatro diseños de la colección papal

En los cuatro diseños se aprecian momentos y referencias vinculadas al santo padre:

Fotografía oficial. Una imagen en la que ora ante Santo Toribio de Mogrovejo. La inauguración de la imagen de Santa Rosa de Lima en los Jardines del Vaticano. La gráfica oficial de su visita al Perú.

La colección de estampillas cuenta con la autorización de la Secretaría de Estado del Vaticano FOTOS: MTC / michael

Esta colección de estampillas cuenta con la autorización de la Secretaría de Estado del Vaticano. Además, tiene un matasellos especial desde este 5 de noviembre, dejando constancia de su fecha oficial de circulación, agregando valor conmemorativo para los coleccionistas.

20 000 sellos postales conmemorativos por la llegada del santo padre a nuestro país FOTOS: MTC / vigove

Cabe precisar que, más allá del valor postal de estas estampillas, también adoptarán una función de difusión cultural e histórica llevando hechos de relevancia nacional a todo el Perú y el mundo.

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