Los cuatro diseños se aprecian momentos y referencias vinculadas al santo padre. (Foto: Serpost)
Los cuatro diseños se aprecian momentos y referencias vinculadas al santo padre. (Foto: Serpost)
Por Redacción EC

A menos de una semana para la visita del papa León XIV al Perú, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de Servicios Postales del Perú (Serpost), anunció que puso en el mercado 20,000 sellos postales conmemorativos por la llegada del santo padre a nuestro país.

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