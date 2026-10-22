La llegada de la tuneladora Micaela a la estación Carmen de la Legua marcará un nuevo hito en la construcción del Metro de Lima y Callao: la culminación de las excavaciones de todas las estaciones de la Línea 2 y del ramal de la Línea 4. La presidenta de la República, Keiko Fujimori, supervisará este avance junto con el ministro de Transportes y Comunicaciones, Angello Tangherlini.

La tuneladora llegará a Carmen de la Legua tras recorrer más de siete kilómetros. Según la información del proyecto, esta infraestructura beneficiará aproximadamente a 2,5 millones de habitantes y contribuirá a mejorar la conexión entre Lima y Callao.

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La llegada de Micaela representa un avance en las obras de infraestructura ferroviaria subterránea del país. La culminación de esta etapa permitirá continuar con los siguientes trabajos necesarios para desarrollar el sistema y avanzar progresivamente hacia la puesta en servicio de sus estaciones.

El proyecto busca ofrecer una alternativa de transporte público que permita reducir los tiempos de desplazamiento, mejorar la conectividad urbana y brindar un servicio más eficiente y seguro a los pasajeros.

¿Cuántas estaciones tendrán la Línea 2 y el ramal de la Línea 4?

La Línea 2 y el ramal de la Línea 4 del Metro de Lima y Callao comprenden, en conjunto, 35 kilómetros de infraestructura y 35 estaciones. De ese total, 27 corresponden a la Línea 2 y ocho al ramal de la Línea 4.

El sistema conectará directamente 10 distritos y tendrá impacto en otros tres, ampliando las opciones de movilidad para miles de ciudadanos que se desplazan diariamente entre Lima y Callao.

Presidenta Fujimori supervisa culminación de excavaciones del Metro de Lima y Callao. Foto: Captura de video/TV Perú

La inversión estimada del proyecto asciende a US$ 5.350 millones y, cuando opere en su totalidad, se proyecta que movilice alrededor de 660.000 pasajeros al día.

Metro de Lima se integrará con otros sistemas de transporte

Uno de los objetivos del proyecto es articular diferentes medios de transporte público para facilitar los desplazamientos en la capital. En su etapa completa, la infraestructura se integrará con el Metropolitano, la Línea 1 del Metro de Lima y futuras líneas del sistema ferroviario.

Esta conexión permitirá ampliar las alternativas de viaje y facilitar los traslados entre distintos puntos de Lima y Callao, aunque los beneficios dependerán de la puesta en operación progresiva de los servicios.

Como parte de las medidas para ampliar gradualmente la cobertura del servicio, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la empresa concesionaria acordaron intensificar los esfuerzos para acelerar la entrada en operación de las estaciones Vista Alegre, Prolongación Javier Prado y Municipalidad de Ate. La habilitación de estas estaciones permitirá extender progresivamente el servicio para los usuarios.

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