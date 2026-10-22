Tuneladora Micaela llega a Carmen de la Legua: el avance clave para el Metro de Lima y Callao. Foto: Andina
Tuneladora Micaela llega a Carmen de la Legua: el avance clave para el Metro de Lima y Callao. Foto: Andina
Por Redacción EC

La llegada de la tuneladora Micaela a la estación Carmen de la Legua marcará un nuevo hito en la construcción del Metro de Lima y Callao: la culminación de las excavaciones de todas las estaciones de la Línea 2 y del ramal de la Línea 4. La presidenta de la República, Keiko Fujimori, supervisará este avance junto con el ministro de Transportes y Comunicaciones, Angello Tangherlini.

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