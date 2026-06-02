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Esta fotografía muestra un túnel transfronterizo entre Estados Unidos y México, que se extiende desde Tijuana, México, hasta una supuesta tienda cerca del puesto fronterizo de Otay Mesa, en California. Foto: Departamento de Justicia de Estados Unidos / AFP
Esta fotografía muestra un túnel transfronterizo entre Estados Unidos y México, que se extiende desde Tijuana, México, hasta una supuesta tienda cerca del puesto fronterizo de Otay Mesa, en California. Foto: Departamento de Justicia de Estados Unidos / AFP
/ HANDOUT
Por Agencia AFP

Autoridades de Estados Unidos encontraron un túnel que comunicaba México con una tienda minorista de California usado para tráfico de drogas.

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