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Por un Perú próspero

“El desarrollo económico y las oportunidades de la población joven deben correr un camino paralelo con el fomento de estilos de vida saludables”.

    Carmen Masías Claux
    Por

    Directora ejecutiva de Cedro

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Foto: twg studyabroad / Pixabay)
    (Foto: twg studyabroad / Pixabay)

    Tener 40 años de impacto medible y reconocimiento comunitario hace que Cedro se comprometa aún más en la tarea de fomentar un país más sano, legal y seguro. Trabajamos con 1.200 comunidades con 60% de liderazgo femenino que apuestan por el desarrollo económico y humano, lo cual habla de un tenaz involucramiento de sus trabajadores y de las poblaciones. Estas aspiran a vivir en un país que priorice la alegría de servir y recuperar la confianza. Tres millones de personas impactadas y 167 bionegocios incubados en la última década refuerzan el hecho de que es posible un desarrollo humano respetando la diversidad, haciendo de las diferencias creatividad y teniendo un enfoque sostenible.

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