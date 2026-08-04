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Resumen

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Getty Images.
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Por BBC News Mundo

La idea que plantea el doctor Oswaldo Zavala suele generar una reacción de incredulidad o rechazo cuando se escucha: “Los cárteles de la droga no existen”.

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