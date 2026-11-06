Mesa Redonda
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Por Redacción EC

Próximos a las fiestas de fin de año, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) ha reforzado las medidas preventivas en los conglomerados comerciales de Mesa Redonda y el Mercado Central, en el marco del plan Navidad Segura 2026.

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