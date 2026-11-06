Próximos a las fiestas de fin de año, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) ha reforzado las medidas preventivas en los conglomerados comerciales de Mesa Redonda y el Mercado Central, en el marco del plan Navidad Segura 2026.
Próximos a las fiestas de fin de año, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) ha reforzado las medidas preventivas en los conglomerados comerciales de Mesa Redonda y el Mercado Central, en el marco del plan Navidad Segura 2026.
En esta intervención la comuna ejecutó trabajos de liberación y enrejado en el jirón Inambari. La MML precisó que esta vía es de tránsito exclusivamente peatonal y debe permanecer despejada para facilitar una respuesta oportuna ante posibles emergencias, especialmente durante la temporada de mayor afluencia de público.
Intentos de ocupación indebida
Las medidas se intensificaron luego de que este viernes 6 de noviembre las autoridades detectaran la presencia de personas ajenas a la zona que pretendieron instalar puestos de venta informal en la vía pública.
Esta acción obstaculizaba el desplazamiento de los peatones y ponía en riesgo la integridad de quienes acuden a realizar sus compras.
Ante esta situación, el municipio desplegó un equipo conformado por agentes de serenazgo, fiscalizadores, prevencionistas de riesgos y personal de Desarrollo Económico.
Tras la negativa de los involucrados a retirarse y a los actos de violencia registrados en el punto, la municipalidad dispuso la restricción temporal del acceso a los tramos afectados para salvaguardar la seguridad de los ciudadanos.
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