Próximos a las fiestas de fin de año, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) ha reforzado las medidas preventivas en los conglomerados comerciales de Mesa Redonda y el Mercado Central, en el marco del plan Navidad Segura 2026.

En esta intervención la comuna ejecutó trabajos de liberación y enrejado en el jirón Inambari. La MML precisó que esta vía es de tránsito exclusivamente peatonal y debe permanecer despejada para facilitar una respuesta oportuna ante posibles emergencias, especialmente durante la temporada de mayor afluencia de público.

La campaña navideña en Mesa Redonda y el Mercado Central reúne a una gran cantidad de visitantes que atiborran las galerías comerciales. (Foto: Lino Chipana)

Intentos de ocupación indebida

Las medidas se intensificaron luego de que este viernes 6 de noviembre las autoridades detectaran la presencia de personas ajenas a la zona que pretendieron instalar puestos de venta informal en la vía pública.

Esta acción obstaculizaba el desplazamiento de los peatones y ponía en riesgo la integridad de quienes acuden a realizar sus compras.

Navidad Segura 2026 FOTO: MML

Ante esta situación, el municipio desplegó un equipo conformado por agentes de serenazgo, fiscalizadores, prevencionistas de riesgos y personal de Desarrollo Económico.

Tras la negativa de los involucrados a retirarse y a los actos de violencia registrados en el punto, la municipalidad dispuso la restricción temporal del acceso a los tramos afectados para salvaguardar la seguridad de los ciudadanos.

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