A un día de la última salida procesional del Señor de los Milagros de este 2026, numerosos devotos acuden al templo de Las Nazarenas, en el Cercado de Lima, para visitar la imagen del Cristo Moreno. Los fieles llegan al santuario antes de la quinta y última procesión del año, programada para este domingo 1 de noviembre, que marcará el cierre de los recorridos por las calles de la capital.

La imagen religiosa saldrá del Santuario de las Nazarenas al mediodía y recorrerá distintas vías del Centro Histórico de Lima, de acuerdo con el itinerario difundido por la Hermandad del Señor de los Milagros.

El recorrido comprenderá la avenida Tacna, el jirón Callao, el jirón Chancay y la avenida Emancipación. Posteriormente, las andas retornarán por la avenida Tacna hasta el monasterio de las Madres Nazarenas.

#EnVivo Gran cantidad de devotos del Señor de los Milagros acuden al templo de las Nazarenas. Este domingo será la última salida procesional del Cristo Moreno Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/WAgcNzH9Zg https://t.co/R8UdpiHRyv — Canal N (@canalN_) October 31, 2026

Durante la jornada, los devotos podrán acompañar al Cristo Moreno y participar de los homenajes organizados por distintas instituciones y organizaciones a lo largo de la ruta procesional.

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Esta quinta salida marcará la despedida de las andas hasta la próxima temporada del Mes Morado, prevista para octubre de 2027. Por ello, los fieles visitan el templo de Las Nazarenas durante este sábado, en la víspera del último recorrido procesional del año.

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