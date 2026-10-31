Cientos de devotos visitan Las Nazarenas antes del último recorrido procesional de este domingo. (Foto: Captura / Canal N)
Cientos de devotos visitan Las Nazarenas antes del último recorrido procesional de este domingo. (Foto: Captura / Canal N)
Por Redacción EC

A un día de la última salida procesional del Señor de los Milagros de este 2026, numerosos devotos acuden al templo de Las Nazarenas, en el Cercado de Lima, para visitar la imagen del Cristo Moreno. Los fieles llegan al santuario antes de la quinta y última procesión del año, programada para este domingo 1 de noviembre, que marcará el cierre de los recorridos por las calles de la capital.

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