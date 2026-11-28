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¿Caminar unas cuadras por Lima te resulta agotador? ¿Buscas la sombra incluso en trayectos cortos, o das vueltas en la cama, revolviendo las sábanas sin poder dormir? Todo eso tiene una explicación. La capital atraviesa un noviembre excepcionalmente caluroso. La semana pasada, en Carabayllo, los termómetros llegaron a 33 °C, y algunas mañanas amanecieron con 25 °C, seis grados por encima de lo habitual para esta época. A menos de un mes de que empiece el verano, el calor se está haciendo agobiante en las calles y también en los dormitorios.
“Es histórico esto. Nunca hemos tenido temperaturas por encima de los 32 grados en Lima en noviembre”, sostiene la ingeniera Grinia Ávalos, jefa encargada del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). Según explica, una tarde normal de este mes debería rondar los 24 °C o 25 °C; sin embargo, los termómetros de la capital han marcado entre 28 °C y 30 °C, e incluso más en algunos distritos del este. Para dimensionar la anomalía, Ávalos compara estos registros con los de noviembre de 1982, 1997 y 2015, años previos a episodios intensos de El Niño, y sostiene que en ninguno de ellos se observó un calor semejante.
¿Y por qué ocurre ahora? Ávalos apunta al calentamiento anómalo del mar frente a la costa peruana. El Enfen prevé que El Niño costero se mantenga con una magnitud extraordinaria hasta febrero y que después se debilite poco a poco. Para Lima, eso significa temperaturas más altas de lo normal y la necesidad de mirar con atención los meses que vienen. Diciembre, enero y febrero serán mucho más calurosos que este mes. Incluso el otoño, advierte Ávalos, podría empezar con mucho calor.
Senamhi no descarta que en el verano se superen los 36 °C en Lima. La posibilidad llama la atención, pero a Ávalos le inquieta algo más: “Lo que me preocupa es que se incremente la secuencia de días con valores por encima de los 32 o 33 grados”. Una tarde excepcional puede ser seguida por otra más fresca; en cambio, varios días seguidos de calor, con noches que apenas refrescan, dejan al cuerpo sin tiempo para recuperarse.
Además, el calor no se siente igual en toda la ciudad. Ávalos identifica a Ate, La Molina, San Juan de Lurigancho y Carabayllo entre las zonas más cálidas de la capital. Los distritos cercanos al mar reciben el alivio de la brisa; en los más alejados, esa influencia se pierde. Por eso, un pronóstico general para Lima puede quedarse corto para quien vive o trabaja en el este o el norte de la ciudad. La disponibilidad de sombra también importa en una urbe donde muchas actividades cotidianas obligan a estar al aire libre.
El calor y la salud
El calor merece tomarse en serio, porque va mucho más allá de una molestia ocasional. Este puede alterar nuestras actividades cotidianas, como caminar, trabajar, viajar en transporte público o incluso conciliar el sueño. Para el cuerpo es un verdadero desafío, ya que debe esforzarse más para mantener estable su temperatura. En esas circunstancias, la sudoración nos ayuda a enfriarnos, pero cuando se pierden demasiada agua y sales pueden aparecer cansancio y otros signos de agotamiento. Por eso, beber agua a lo largo del día cobra aún más importancia para quienes pasan varias horas bajo el sol o en espacios calurosos.
Hay personas que necesitan especial atención: los niños pequeños, los adultos mayores, quienes padecen enfermedades crónicas y las gestantes. En estas últimas, señala la doctora Mónica Naranjo, ginecoobstetra de la Clínica Internacional, el calor puede resultar particularmente difícil de sobrellevar. La especialista distingue el agotamiento por calor del golpe de calor: el primero se relaciona con la pérdida excesiva de agua y sales; el segundo es una emergencia médica en la que falla la regulación de la temperatura y pueden aparecer confusión, convulsiones o pérdida de la conciencia. La OMS también identifica a las gestantes y a los niños pequeños entre los grupos con mayor riesgo ante el calor extremo.
En términos clínicos, el golpe de calor suele incluir una temperatura corporal superior a 40 °C y una alteración del estado mental. Esa cifra se refiere a la temperatura del cuerpo, no a la del aire: una persona puede sufrirlo sin que Lima alcance los 40 °C. Ante señales como confusión o pérdida de la conciencia, es necesario pedir ayuda médica de inmediato y comenzar a enfriar a la persona mientras llega la atención.
Hay otros efectos del calor que pueden alterar la rutina. La doctora Claudia Yauli, médica de familia del Centro Médico de Mapfre, menciona la sudamina, un sarpullido por calor que causa picazón y aparece con frecuencia en el cuello, las axilas y otros pliegues de la piel. Para prevenir estas molestias, aconseja “buscar ambientes que sean más frescos y usar ropa holgada de algodón”. Esta debe cubrir la piel, e incluso se recomienda la de manga larga, además de darse tres duchas cortas al día para regular la temperatura del cuerpo.
Ávalos recomienda algo que en otras latitudes se hace mucho, pero que en el Perú no es costumbre: revisar el reporte meteorológico o los avisos del Senamhi antes de pasar varias horas fuera de casa. Todos los pronósticos y alertas se publican en su página web y se actualizan a lo largo del día. //
- Para la doctora Mónica Naranjo, la ventilación es importante, sobre todo la que genera corrientes de aire. Además, señala que las plantas en casa ayudan a purificar y enfriar el ambiente, y recomienda colocar cortinas en las ventanas para protegerse del sol.
- Es ideal tomar entre 2 y 2,5 litros de líquidos al día. Algunos doctores señalan hasta tres litros. Ayuda tener a la mano un recipiente con agua para beber de forma constante, de a sorbos, sin esperar a tener sed.
- Evita salir entre las 10 a.m. y las 4 p.m., pero si es necesario hacerlo, busca siempre la sombra en la calle. Se aconseja usar ropa holgada de algodón o lino (evitando los materiales sintéticos), aplicarse bloqueador, llevar un sombrero de ala ancha o una sombrilla y cargar una botella con líquido. Consume frutas como sandía, melón o papaya.
- En el Perú, el número gratuito de emergencia médica para un golpe de calor es el 106 del SAMU, disponible las 24 horas. Para orientación médica gratuita llama a la Línea 113 (opción 3).
Perros y gatos pueden sofocarse y sufrir golpes de calor, una emergencia veterinaria que podría poner en riesgo su vida. A diferencia de nosotros, los peludos no sudan por todo el cuerpo; regulan su temperatura principalmente mediante el jadeo y a través de las almohadillas de sus patas, un sistema que puede colapsar en ambientes muy calurosos o mal ventilados. Los especialistas advierten, además, que el sol daña la piel de perros y gatos. Las zonas más expuestas son la nariz, las orejas, los párpados y el abdomen. Rapar al perro no es recomendable, pues pierde su protección natural. En esta época, conviene mantenerlos a la sombra, ventilados y bien hidratados.
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