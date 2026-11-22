En Perú, diversos distritos de Lima y otras regiones continúan experimentando fuertes temperaturas con presencia de humedad, lloviznas y fuertes vientos vinculados al Fenómeno El Niño. Así, en medio del impacto de este evento climático, el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) advirtió que más de 20 millones de peruanos se encuentran en grave riesgo ante posibles desastres que podrían arrasar con viviendas y otras infraestructuras. Por ello, ante las altas temperaturas, los niños y adultos mayores son más vulnerables a sufrir golpes de calor, una condición que podría comprometer el funcionamiento de órganos vitales si no se atiende oportunamente. En ese sentido, es fundamental que las personas aprendan a reconocer sus síntomas para actuar de manera adecuada. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS QUE PODRÍAN ADVERTIRTE QUE ESTÁS SUFRIENDO UN GOLPE DE CALOR?

Ante las altas temperaturas que viene registrando diversas zonas de la costa del país por la llegada del Fenómeno El Niño, las autoridades recomiendan a la población a mantener una hidratación constante, utilizar bloqueador solar, vestir ropa ligera y evitar la exposición prolongada al sol. Y es que, ante la exposición prolongada a sol, tanto los niños como los adultos mayores pueden verse afectados por un golpe de calor. Entre los principales síntomas se encuentran la fiebre elevada, el pulso acelerado, el dolor de cabeza intenso, las náuseas, los vómitos, los mareos y la confusión. En los casos más graves, esta condición puede provocar convulsiones o pérdida del conocimiento, por lo que requiere atención médica inmediata. A continuación, te presentamos, compartido por Andina, las medidas que se deben tomar ante un sobrecalentamiento del cuerpo:

Lleva a la persona a un lugar fresco y ventilado para ayudar a reducir su temperatura corporal.

Retira el exceso de ropa y deja la piel descubierta para facilitar la pérdida de calor corporal.

Coloca paños húmedos o compresas frías en el cuello, las axilas y la cabeza para ayudar a bajar la temperatura corporal.

Si la persona está desorientada o tiene alterado el estado de conciencia, evita darle líquidos por vía oral para prevenir posibles atragantamientos.

Solicita atención médica de emergencia de inmediato.

¿QUÉ DICE EL ANÁLISIS EUROPEO SOBRE EL FENÓMENO EL NIÑO PARA EL 2027?

Basándose en información del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo, el meteorólogo Matheus Manente, de Meteored, informó que el Fenómeno El Niño registraría un segundo pico de temperatura entre fines de 2026 y 2027 frente a las costas de Sudamérica. Es decir, según las proyecciones del modelo europeo, este comportamiento sería similar al que ocurrió durante los eventos de 1982-1983 y 1997-1998, periodos en los que se presentaron condiciones climáticas extremas, como altas temperaturas, lluvias intensas e inundaciones, entre otros fenómenos.

Sin embargo, especialistas locales indicaron que esto no significa necesariamente que se presenten precipitaciones con la misma intensidad que en esa época. De hecho, la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno “El Niño” en el Perú (ENFEN) prevé que este fenómeno mantenga una magnitud extraordinaria hasta el verano de 2027 (febrero) y que luego se debilite progresivamente hasta junio. En tanto, mantienen bajo vigilancia la posibilidad de un segundo pico de temperatura, cuyos efectos en las lluvias dependerán de las condiciones atmosféricas, conforme comparte La República.

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