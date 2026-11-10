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La tripulación de cabina de Latam que acompañará al Papa en sus viajes en el Perú. (César Campos/El Comercio)
La tripulación de cabina de Latam que acompañará al Papa en sus viajes en el Perú. (César Campos/El Comercio)
Por Carlos Gonzales

La llegada del papa León XIV al Perú se concretará en los próximos días, por lo que se espera una gran participación de los ciudadanos en cada evento. Sin embargo, detrás de cada evento hay personas que trabajan hace varios meses o que estarán de manera exclusiva al servicio del sumo pontífice.

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