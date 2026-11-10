A continuación, les mostramos los testimonios de personas que están involucrados, desde distintos ámbitos y profesiones, en el desarrollo de la visita del Papa:

Los tripulantes de cabina

Unos 24 tripulantes de cabina y 8 pilotos de Latam Airlines se encargarán del traslado del Papa en el Perú. El Comercio conversó con cuatro personas que estarán cerca del sumo pontífice para recoger sus expectativas a pocos días del encuentro.

Karim Neumman Iglesias, jefa de servicio a bordo con 22 años de servicio en Latam, consideró que se trata de un “vuelo especial” por el personaje al que atenderá en el viaje de retorno a Roma. Incluso, consideró que es un “privilegio” que le da su carrera.

Remarcó que la visita de León XIV es particularmente importante porque considera al Papa, además de peruano, chiclayano de corazón, al igual que su familia, por lo que lo siente “más cercano”.

Karin Neumann. (Foto: César Campos/El Comercio)

Para ella, el próximo servicio que brindará al máximo líder de la iglesia católica será relevante, ya que no pudo estar en los traslados del papa Francisco en su visita al Perú en el 2018.

Si bien todo el personal que labora en Latam recibe capacitación constante sobre atenciones y medidas de seguridad para cumplir estándares establecidos, Karin Neumann explicó que, por la llegada del Papa, se ha adicionado un adiestramiento al grupo que acompañará al León XIV.

Similar posición tuvo Dorian Lescano, quien indicó que la tripulación de cabina de Latam se ha venido preparando con anticipación para la atención del Papa y que los detalles del servicio se afinarán días antes de la llegada de Robert Prevost.

Comentó que, en sus 10 años de carrera, es la primera vez que brindará atención a un personaje de tal relevancia como el Papa. “En nuestro trabajo diario llevamos personas muy importantes en diferentes ámbitos, pero una persona de esa envergadura no. Es la primera vez”, refirió.

En su caso, la visita a su tierra natal, Cusco, lo llena de emoción, ya que sus familiares son católicos practicantes y tomaron con mucha alegría que él pueda acompañar al Papa en su visita al Perú.

Dorian Lescano. (Foto: César Campos/El Comercio)

Tiene la expectativa de tener un encuentro con el sumo pontífice, sin romper los protocolos o medidas de seguridad establecidos. Remarcó que en la tripulación se priorizará el descanso del Papa debido a que cumplirá largas jornadas por otros países.

Se ha tomado en cuenta la experiencia y el desempeño

Unas de las personas con mayor experiencia en Latam es Rodolfo Pautrat, líder de tripulantes de cabina y trabajador desde que se fundó la empresa, hace 28 años. Contó que el encargo de trasladar al Papa implicó un trabajo previo de varios meses entre diferentes áreas de la compañía.

“Hemos trabajado desde la planificación de la operación, la ejecución del itinerario y el desarrollo de la experiencia que se brindará al vuelo del Papa desde el ámbito del desarrollo de los productos que se le ofrecerá”, expresó.

Rodolfo Pautrat. (Foto: César Campos/El Comercio)

Indicó que están preparados y entrenados en el aspecto seguridad a bordo, pero que están recibiendo indicaciones, recomendaciones y políticas específicas que se aplicarán para el vuelo papal.

Consideró que se ha tomado en cuenta para seleccionar a la tripulación de cabina que acompañará al Papa la trayectoria y la experiencia asociada al desempeño de atención al cliente. En el viaje de retorno a Roma, indicó que serán 11 tripulantes en cabina y cuatro tripulantes de mando.

Recordó que en la visita del papa Francisco estuvo inmerso en la planificación administrativa, selección y definición del personal que acompañaría al entonces sumo pontífice.

Por su parte, Rosario Hoces, trabajadora de Latam hace 21 años y con 40 años de carrera, señaló que los tripulantes de cabina que acompañarán al Papa a Roma son personas de experiencia y que conocen el avión Boeing 787-9 Dreamliner, que usualmente cubre el destino Lima-Madrid.

“Para ese avión somos habilitados un grupo regular que hacemos esa ruta (a Madrid). Para calificar y subir a un nuevo avión, la compañía nos prepara, brinda cursos bajo los estándares exigidos. Sacamos la licencia para estar habilitados en el equipo que se volará”, refirió.

Indicó que se añadirá a la tripulación una persona que maneja el idioma italiano para tener una comunicación más fluida con la comitiva que acompaña a Robert Prevost. En el caso del sumo pontífice, dijo esperar que el diálogo sea en español o inglés. Consideró que se trata de un privilegio viajar junto a Robert Prevost, ya que no pudo hacerlo cuando el papa Francisco llegó al Perú.

Rosario Hoces. (Foto: César Campos/El Comercio)

Una historia de fe

Edith Martínez, directora de Comunicaciones de la Visita del papa León XIV al Perú, se ha involucrado de lleno en el tema de coordinación del evento con la prensa, impulsada por una historia personal y por su fe religiosa. Su labor resulta fundamental para que los ciudadanos puedan conocer de las actividades en la capital y el interior del país.

Desde que asumió la coordinación con los medios, los días de Edith se han vuelto ajetreados debido a la cantidad de regiones que visitará el Papa y los días que permanecerá, ya que el Perú es el país en donde estará más días de visita en lo que va de su pontificado.

Edith Martínez

Contó a El Comercio que estuvo a punto de no aceptar su actual puesto laboral, en septiembre pasado, debido a la enfermedad de su madre, pero que ella misma le pidió, antes de morir, que asuma el reto y trabaje para que la visita del Papa se desarrolle de manera exitosa.

La visita del papa León XIV la emociona mucho debido a que espera tener un encuentro con él, tal como ocurrió con Francisco en 2018. Las sentidas palabras del entonces sumo pontífice y el regalo de un rosario marcaron su memoria, pues se dieron en un contexto en que recién había nacido su hijo y pudo conseguir su bendición.

La labor en el voluntariado

Apenas se conoció de la visita de Robert Prevost al Perú, Marcos Gallardo asumió, hace más de tres meses, como encargado general del encuentro del Papa con los jóvenes en el Estadio Nacional y de la comisión de seguridad del voluntariado Amigos de León.

Indicó que fue convocado para participar en la organización del evento debido a su trabajo al frente de la Vicaría de la Juventud de Lima. “Venimos haciendo camino a través de este trabajo pastoral y han asignado esta labor con base a la experiencia y manejo de eventos juveniles y organización de voluntariados”, expresó.

Marcos Gallardo. (Foto: Julio Reaño)

Remarcó que la reciente operación a la que se sometió el Papa fue un “momento crucial” y “expectante” para los que estaban organizando sus presentaciones en el país, pero destacó que sí existía el esfuerzo de Robert Prevost por venir al país y que finalmente se concretará.

Consideró que, como seminarista de la Arquidiócesis de Lima, la organización de una parte de los eventos del sumo pontífice en la capital es “uno de los más grandes encargos pastorales” que ha tenido. Las reuniones de trabajo son semanales con las autoridades locales.

Precisó que el trabajo del voluntariado Amigos de León será en todas las actividades que participe el Papa, como en la Nunciatura Apostólica, y no solo en el Estadio Nacional o la base aérea Las Palmas. La labor de los jóvenes será crucial para controlar, manejar el flujo y orientar a los asistentes a los eventos masivos, tal como ocurrió con la visita de Francisco.