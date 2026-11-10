La cantante peruana Karina Mabrich lanzó oficialmente “Oh León del Perú”, una canción dedicada al papa León XIV como tributo de bienvenida, cuyo videoclip ya se encuentra disponible en YouTube.

El tema busca transmitir un mensaje de fe, esperanza y fraternidad, con una letra que resalta valores como la paz y el rezo del rosario, tomando como eje el vínculo entre el Santo Padre y el Perú, según informó la artista.

De acuerdo con Mabrich, la letra surgió en apenas diez minutos, a partir de una inspiración personal motivada por el acercamiento del pontífice con la población peruana.

La cantante también contó que estructuró la melodía en guitarra y concretó la producción musical en República Dominicana, país donde reside actualmente.

Karina Mabrich

El videoclip de “Oh León del Perú” incluye imágenes panorámicas y representativas de la costa, sierra y selva, con las que busca destacar la identidad nacional y conectar con los peruanos que viven en el extranjero, informó el equipo de la artista.