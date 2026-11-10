La cantante peruana Karina Mabrich lanzó oficialmente “Oh León del Perú”, una canción dedicada al papa León XIV como tributo de bienvenida, cuyo videoclip ya se encuentra disponible en YouTube.
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