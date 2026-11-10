La producción del tema se consolidó en República Dominicana, lugar de residencia de la creadora | Foto: EFE / Archivo EC / Composición EC
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Por Redacción EC

La cantante peruana Karina Mabrich lanzó oficialmente “Oh León del Perú”, una canción dedicada al papa León XIV como tributo de bienvenida, cuyo videoclip ya se encuentra disponible en YouTube.

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