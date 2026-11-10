El papa León XIV arribará al Perú este miércoles 11 de noviembre a la 5 de la tarde para continuar con esta histórica visita recorriendo la costa, la sierra y la selva peruana. El Comercio realizará una cobertura especial vía streaming siguiendo minuto a minuto las visitas a sectores vulnerables y encuentros claves con las principales autoridades del Estado y la juventud en un periplo sin precedentes.

A continuación, conoce el itinerario con cada una de las actividades, ceremonias y traslados previstos durante su paso por territorio peruano.

Miércoles 11 de noviembre — Lima y Callao

El Santo Padre inicia su esperada visita apostólica al Perú pisando suelo nacional en el Callao para luego trasladarse inmediatamente Centro de Lima, donde sostendrá sus primeros encuentros oficiales con las altas autoridades del Estado y el cuerpo diplomático en Palacio de Gobierno y el Gran Teatro Nacional.

17:30: Llegada oficial a la Base Aeronaval del Callao (Grupo Aéreo N° 8).

18:15: Ceremonia de bienvenida en Palacio de Gobierno.

18:45: Audiencia con la presidenta de la República en Palacio de Gobierno.

19:45: Encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional.

Jueves 12 de noviembre — Lima

La segunda jornada en la capital estará marcada por momentos de profundo recogimiento espiritual y cercanía con la juventud peruana, combinando actos litúrgicos solemnes en el Estadio Nacional.

10:20: Celebración de la Hora Media en la Basílica Catedral de Lima.

11:30: Encuentro sobre los desafíos y esperanzas del pueblo peruano (Explanada frente a la Catedral).

18:00: Vigilia de oración multitudinaria con jóvenes y universitarios en el Estadio Nacional.

20:00: Cena con los obispos en la Nunciatura Apostólica.

A pocos días de la llegada del papa León XIV al Perú, el Callao inauguró una estatua de 14 metros de altura en homenaje al pontífice. Foto: EFE.

Viernes 13 de noviembre — Chiclayo y Pimentel

Abandonando la capital, el Pontífice viaja al norte peruano para llevar un mensaje de fe y esperanza a la región Lambayeque, allí, celebrará una gran Eucaristía multitudinaria en la explanada de las Pampas de Pimentel.

07:40: Vuelo desde la Base Aeronaval del Callao hacia Chiclayo .

. 09:10: Llegada a la Base Aérea Tnte. Cnel. Pedro Ruiz Gallo (Chiclayo).

10:30: Santa Misa central en la Explanada de las Pampas de Pimentel.

12:40: Visita privada a la capilla San Óscar A .

. 19:00: Cena con sacerdotes de la diócesis de Chiclayo en el Colegio Santo Toribio de Mogrovejo.

Sábado 14 de noviembre — Chiclayo y Santa Cruz de Succhabamba (Cajamarca)

En una de las jornadas más descentralizadas del viaje, el Papa continuará su paso por el norte y se trasladará en helicóptero hacia la sierra cajamarquina para encontrarse con las comunidades altoandinas en Santa Cruz de Succhabamba.

08:00: Rito de coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María (Chiclayo).

09:10: Traslado en helicóptero rumbo a Santa Cruz de Succhabamba desde la Base Aérea de Chiclayo .

. 11:00: Santa Misa en la explanada de Santa Cruz de Succhabamba (Cajamarca).

14:00: Retorno vía aérea a Chiclayo.

Domingo 15 de noviembre — Cusco y Pucallpa

El recorrido apostólico cruzará hacia los Andes cusqueños para conectar con la tradición frente al imponente escenario de Saqsaywamán, antes de volar hacia la Amazonía peruana con destino Pucallpa.

07:50: Vuelo desde Chiclayo hacia el Cusco .

. 10:00: Llegada al Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete (Cusco).

10:30: Encuentro con fieles y representantes de la piedad popular en el Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywamán.

11:45: Oración del Ángelus en la explanada frente a la Basílica Catedral de Cusco.

Traslados posteriores hacia la Amazonía con escalas y actividades en Pucallpa (incluyendo vuelo de retorno a Lima a las 19:05).

Lunes 16 de noviembre — Lima y Callao (Despedida)

En su último día en el país, el Santo Padre dedicará un espacio a los sectores más vulnerables y presidirá una gran misa de despedida.

08:30: Visita a trabajadores y residentes de la casa de acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados.

10:30: Santa Misa de despedida en la Base Aérea Las Palmas en el distrito de Surco.

13:15: Ceremonia oficial de despedida en la Base Aeronaval del Callao.

13:45: Partida del vuelo de regreso con destino a Roma.

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