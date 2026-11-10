Revisa todos los detalles de la venida del papa León XIV, que llega al Perú del 11 al 16 de noviembre. Consulta la agenda oficial, horarios de misas y dónde seguir la visita en vivo. (Foto: vaticannews)
Revisa todos los detalles de la venida del papa León XIV, que llega al Perú del 11 al 16 de noviembre. Consulta la agenda oficial, horarios de misas y dónde seguir la visita en vivo. (Foto: vaticannews)
/ Jairo Rúa
Por Redacción EC

El papa León XIV arribará al Perú este miércoles 11 de noviembre a la 5 de la tarde para continuar con esta histórica visita recorriendo la costa, la sierra y la selva peruana. El Comercio realizará una cobertura especial vía streaming siguiendo minuto a minuto las visitas a sectores vulnerables y encuentros claves con las principales autoridades del Estado y la juventud en un periplo sin precedentes.

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