La empresa Tinka Resources tiene previsto reiniciar la campaña de perforación del proyecto minero Ayawwilca, ubicado en Pasco, sostuvo Jorge Gamarra, gerente general de la compañía, en la presentación del modelo geológico y de las oportunidades de exploración de Ayawilca.

En su participación en el Congreso Internacional de Prospectores y Exploradores (ProExplo 2026), organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas (IIMP), Gamarra explicó que se han ubicado 145 metros de sulfuros masivos que contienen una ley de 11% de zinc en la zona de Ayawilca Sur.

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Asimismo, en el área de Ayawilca Oeste se identificaron 132 metros con leyes de un 6% aproximadamente. También se han identificado en otra zona del proyecto 39 metros de sulfuros con una valoración de hasta 20% de zinc y con intervalos que tienen entre 40% y 50% de este mineral, sostuvo.

“En los próximos pasos para la empresa, buscamos reiniciar la campaña de perforación [de Ayawilca] hacia la segunda mitad de este año, luego de que podamos renovar nuestros convenios con las comunidades”, explicó.

Gamarra recordó que el proyecto se ubica en una faja polimetálica de clase mundial y está cerca a centros logísticos como el Puerto del Callao y el Puerto de Chancay.

Para el gerente general de Tinka Resources, este se trata de un yacimiento “oculto” por estar cubierto de aproximadamente 150 metros de areniscas. Lo que ha permitido que los fluidos de mineralización no se extiendan.

El proyecto minero, según la cartera de inversión minera del Ministerio de Energía y Minas, tiene un valor de US$382 millones y se encuentra en la etapa conceptual.

Además, tras haber realizado más de 100.000 metros de perforación, no se han encontrado fuentes intrusivas, vinculadas a la mineralización principal, indicó el ejecutivo.

Por otro lado, Gamarra señaló que próximamente van a iniciar las etapas de exploración del proyecto Silvia, ubicado a 25 kilómetros al noroeste de Ayawilca.