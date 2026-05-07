Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

(Foto: IIMP)
(Foto: IIMP)
Por Redacción EC

La empresa Tinka Resources tiene previsto reiniciar la campaña de perforación del proyecto minero Ayawwilca, ubicado en Pasco, sostuvo Jorge Gamarra, gerente general de la compañía, en la presentación del modelo geológico y de las oportunidades de exploración de Ayawilca.