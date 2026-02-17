Escuchar
00:0000:00

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El mercado de espacios logísticos en Lima cerró el 2025 con mayor movimiento, pero sin un salto abrupto en precios. Según el MarketBeat Industrial Lima S2 2025 de Cushman & Wakefield, la absorción neta anual llegó a 95.748 m2, mientras que la superficie entregada alcanzó 160.100 m2, reflejando un crecimiento sostenido tanto de la demanda como de la oferta. “Estamos viendo un mercado activo, con demanda real, pero también con nueva oferta que entra con fuerza”, señala Denise Vargas, Market Research Coordinator de Cushman & Wakefield Perú.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Reflexiones sobre el tamaño del Estado
Opinión

Reflexiones sobre el tamaño del Estado

Gonzalo Calderón, CEO de Aranwa Hotels: “Si es lo que te gusta, hazlo, lucha por ello, solo depende de ti”
Día 1

Gonzalo Calderón, CEO de Aranwa Hotels: “Si es lo que te gusta, hazlo, lucha por ello, solo depende de ti”

Demanda de almacenes Clase A en Lima gana impulso en 2025: ¿se mantendrá este año?
Economía

Demanda de almacenes Clase A en Lima gana impulso en 2025: ¿se mantendrá este año?

Trump nomina a Kevin Warsh para dirigir la FED, ¿qué falta?: Estos son los pasos para elegir al presidente de la Reserva Federal de EE.UU.
Economía

Trump nomina a Kevin Warsh para dirigir la FED, ¿qué falta?: Estos son los pasos para elegir al presidente de la Reserva Federal de EE.UU.