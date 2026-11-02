Del silencio a la acción

Durante cinco meses, entre abril y agosto, Capitalismo Consciente hizo una sola pregunta a más de 350 líderes del sector privado, de la sociedad civil y de la academia, y también a ciudadanos como usted y como yo, líderes de comunidades campesinas y jóvenes: ¿cuál es el rol de los líderes empresariales frente al deterioro de la democracia y la captura del Estado?

Las mesas redondas se llevaron a cabo mientras el país atravesaba un ciclo político excepcional: una transición presidencial accidentada a fines del gobierno pasado, una campaña electoral polarizada, el inicio de un nuevo gobierno y el retorno a un Congreso bicameral.

No nos preguntamos qué está fallando en nuestro país ni en qué medida, sino qué estamos haciendo o dejando de hacer al respecto. Porque, como líderes del sector privado, tenemos un poder enorme, que se puede materializar en una voz firme, en recursos y en capacidad de convocatoria y de ejecución.

La respuesta más repetida fue también la más autocrítica: tenemos que involucrarnos más. Es innegable que hemos empezado a reconocer que la economía y la política no pueden mantenerse en cuerdas separadas y que han aumentado las iniciativas del sector privado para comprarse el pleito de mejorar la sociedad. Pero está claro que los empresarios podemos hacer mucho más.

Y hoy es más importante que nunca. La mayoría del sector privado se siente cómoda con un gobierno que defenderá el modelo económico, y esa comodidad implica algo incómodo: reduciremos los esfuerzos que habríamos hecho si Roberto Sánchez hubiese ganado las elecciones. Nuestra obligación va más allá del impacto que podemos generar en el crecimiento de la economía. Los ciudadanos somos los llamados a defender las instituciones, a exigir que se respeten el Estado de derecho y la democracia. Como señaló Martin Wolf en el Foro Anual de Capitalismo Consciente del 2025, la democracia y la libertad económica son dos caras de una misma moneda: no existe libertad económica donde no hay democracia. Y eso a los empresarios nos debe importar, y mucho.

El silencio frente a decisiones políticas que atenten contra la institucionalidad, vengan del partido que vengan, también es una decisión. En las mesas redondas se destacó que, en muchos casos, ese silencio no es una omisión involuntaria, sino una decisión –cómoda, prudente en apariencia– que ha dejado el espacio público disponible para quienes hoy lo ocupan. Y miren lo que ocupan. Una corrupción convertida en sistema, en el que operamos todos los peruanos, corrompamos o no, porque callamos y no denunciamos a quienes nos piden coimas. Una economía con altísima informalidad laboral. Un Estado de derecho capturado por economías ilegales que controlan territorios y ponen en riesgo la sostenibilidad del Perú. Y nueve millones de peruanos que aún viven en pobreza.

Este miércoles 4 de noviembre realizaremos el Foro Anual de Capitalismo Consciente: “Del silencio a la acción: qué implica hoy ejercer un liderazgo empresarial ciudadano”. Las preguntas que nos hacemos son incómodas y la urgencia no admite otras: ¿cómo recuperar el país y conducirlo al desarrollo? Para lograrlo necesitamos recuperar la confianza de los peruanos en nuestras instituciones, en la democracia y, sobre todo, en el otro. Y eso no sucederá si seguimos esperando que otros den la cara por un país que también es nuestro. El silencio ya nos costó demasiado. Rompámoslo antes de que no quede país por el que luchar.