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Del silencio a la acción

“El silencio ya nos costó demasiado. Rompámoslo antes de que no quede país por el que luchar”.

    María Cecilia Villegas
    Por

    CEO de Capitalismo Consciente Perú

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    Durante cinco meses, entre abril y agosto, Capitalismo Consciente hizo una sola pregunta a más de 350 líderes del sector privado, de la sociedad civil y de la academia, y también a ciudadanos como usted y como yo, líderes de comunidades campesinas y jóvenes: ¿cuál es el rol de los líderes empresariales frente al deterioro de la democracia y la captura del Estado?

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

    Merlín IA

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