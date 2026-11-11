Mérito y meritocracia

Son dos conceptos vinculados, pero de distinto significado y efecto en las relaciones humanas, en general, y políticas, en particular.

La palabra mérito viene de la voz latina ‘meritum’. Significa lo que te has merecido, un reconocimiento, una recompensa. En cambio, la meritocracia es el poder que tiene una persona por haber logrado, por concurso, una función pública o privada. No has accedido a un cargo por una dádiva, una herencia o, como sucedía mucho en la antigüedad, por pertenecer a una clase social dominante, comúnmente llamada aristocracia, ni por clientelismo. El mérito es haber logrado una función porque competiste libremente y cumpliste con un conjunto de reglas establecidas por quienes convocaron a concurso.

En principio, cuando ocupas un cargo, tienes poder; de ahí la palabra ‘kratos’, porque ocupas una función y desempeñas un rol en esa función que te otorga poder. El tema está en cómo vas a ejercer ese poder derivado de una situación meritoria. Esto no es novedad: viene de la antigüedad. Platón, en su famosa utopía, dice que deben gobernar los reyes filósofos porque son los que más saben. Los turcos capturaban a los que ellos llamaban niños francos y los preparaban en unas escuelas para que fueran ministros del emperador.

¿Dónde está el problema que la meritocracia le plantea a la democracia? Resulta que la primera es privilegio de algunos y en la otra todos somos iguales. En una democracia no debe haber privilegios; por consiguiente, el que sabe no es superior al que no sabe. Una fútil creencia, porque uno sabe lo que aprendió, pero no todo. Y en una democracia, al ser todos iguales, el más instruido no es superior al menos instruido, por más saber y poder que tenga.

La democracia es el poder de todos, del pueblo, de los ciudadanos, no el poder de los especialistas. De estos dice el filósofo español José Ortega y Gasset: “Sabe su mínimo rincón del universo, pero ignora la raíz de todo”. Robert Dahl, Thomas Piketty y Michael Sandel critican duramente a esta meritocracia, que se ha convertido en una nueva clase dominante por los cargos que ocupa, aunque sea por concurso de méritos, que no los hace superiores.

Sobre este tema, el Papa se ha ocupado recientemente. “Vivimos en una cultura del rendimiento que compara y clasifica, a veces de forma despiadada. Una meritocracia mal entendida termina por faltar el respeto a las personas. Por eso muchos se rinden antes de intentarlo” (El Comercio, 23 de octubre).

Todo mérito debe ser reconocido, pero, si por un concurso de méritos ocupas una función con poder, ejércelo con rectitud, humildad y sabiduría. Así harás felices a todos. No refriegues por la cara tus méritos a los demás. Puedes hacer el ridículo.