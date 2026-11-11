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Mérito y meritocracia

“En una democracia no debe haber privilegios; por consiguiente, el que sabe no es superior al que no sabe”.

    Francisco Miró Quesada Rada
    Por

    Exdirector de El Comercio

    icono te lo cuento
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    Son dos conceptos vinculados, pero de distinto significado y efecto en las relaciones humanas, en general, y políticas, en particular.

    Conforme a los criterios de

    El Proyecto Confianza
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

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