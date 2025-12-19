De Ronald Araujo a Simone Biles: por qué la salud mental ya no es un tabú en el deporte (incluso en el Perú)

En los deportes de élite, los focos suelen posarse sobre la técnica, el físico y los logros. Sin embargo, casos como el de Ronald Araujo en el FC Barcelona, quien ha enfrentado un “calvario” personal y profesional que ha reabierto el debate sobre la presión en el club catalán, o la confesión del psicólogo de Cristiano Ronaldo en 2022 sobre el estado de depresión que atravesó el futbolista tras la pérdida de su hijo y la difícil decisión de Simon Biles en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, demuestran que ni siquiera las “superestrellas” son inmunes al quiebre emocional.

En ese sentido, José Antonio Valdivielso, responsable del Servicio de Psicología Deportiva del Club de Regatas Lima, sostiene que la figura del psicólogo en el deporte ha evolucionado de ser alguien “impuesto” por la directiva a ser un integrante fundamental “a pie de cancha”, permitiendo así que casos como los antes mencionados puedan ser atajados a tiempo, sin llegar al colapso total.

Newsletter exclusivo para suscriptores Juan Carlos Fangacio presenta en exclusiva lo que traerá nuestro suplemento sabatino, cada viernes.

Valdivielso se define como un psicólogo “de cancha”. Para él, la clave de la salud mental en el deportista radica en la integración. “No voy con corbata o bata blanca, porque eso da una connotación clínica que genera resistencia en el deportista”, señala.

Al vestir el buzo del equipo y estar presente en los entrenamientos y viajes, el psicólogo deja de ser una figura extraña para convertirse en un aliado que trabaja dinámicas de cohesión grupal y autocontrol individual de manera preventiva.

Aprender a perder para poder ganar

Uno de los puntos más críticos en la salud mental de figuras como Araujo o Ronaldo es la gestión de la derrota y la presión externa. Valdivielso enfatiza que se debe “quitar el miedo a la derrota” y entender que esta es parte intrínseca del negocio.

“Nadie obliga al deportista a ganar, pero sí se le obliga a dar su máximo esfuerzo”, afirma. Para evitar que la presión paralice a los atletas, el trabajo psicológico se enfoca en:

Aceptar el error: entender que fallar un penal o un tiro libre es una posibilidad estadística, no un fracaso personal.

entender que fallar un penal o un tiro libre es una posibilidad estadística, no un fracaso personal. Metas viables: establecer objetivos de ejecución (lograr un porcentaje de aciertos) en lugar de obsesionarse solo con el resultado final, lo cual puede llevar a la frustración y a la depresión.

establecer objetivos de ejecución (lograr un porcentaje de aciertos) en lugar de obsesionarse solo con el resultado final, lo cual puede llevar a la frustración y a la depresión. Autocontrol: utilizar técnicas de respiración y control del pensamiento negativo tanto en la competencia como en la vida cotidiana.

El mito deportivo del 90% mental

Existe un cliché en el deporte que afirma que el rendimiento es “90% mental”. Valdivielso es tajante: “No es cierto”. El rendimiento depende de cuatro factores que interactúan: técnico, físico, táctico y mental.

“El entrenamiento es lo que hace que tengas confianza en ti mismo”, explica el especialista. Sin una base física y técnica sólida, la mente no puede hacer milagros. No obstante, en el alto nivel, la preparación mental es la “cereza del pastel”: en situaciones de máxima igualdad, es lo que garantiza el éxito o sentencia el fracaso.

El caso de Cristiano Ronaldo puso de manifiesto que el dolor personal impacta directamente en el rendimiento profesional. Pero también hay otros ejemplos, como el caso de Emiliano ‘Dibu’ Martínez, quien desde siempre ha evidenciado que trabaja de la mano de su psicólogo, más aún en competencias tan importantes para todo un país como lo fue el Mundial de Qatar.

Valdivielso subraya la importancia de tratar al deportista como persona antes que como atleta. La intervención no debe ocurrir solo cuando hay un “problema”, sino como una herramienta preventiva que enseñe a los jugadores a manejar la ansiedad previa y a mantener el equilibrio tanto en la victoria como en la tormenta.

En un mundo donde a menudo se culpa a la “falta de actitud” cuando se pierde, pero se ignora la preparación mental cuando se gana, voces como la de Valdivielso recuerdan que la mente sana es el motor que permite a un deportista dejar “la última gota de sudor” en la cancha sin romperse en el proceso.