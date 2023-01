El Callao siempre es una buena alternativa para un paseo de fin de semana. Por ello, Provecho presenta este corto -pero significativo- recorrido por algunos de los restaurantes más icónicos de La Punta. Aquí podrás encontrar clásicos marinos como un delicioso y crujiente pan con pejerrey y también lo mejor de la cocina italiana como pizzas y pastas.

Taller Razeto

Este espacio fue creado por Leonor de Izcue y Manuel Razeto, pareja que busca celebrar la riqueza y el confort que brinda la gastronomía italiana. Así, Taller Razeto es un pequeño santuario dedicado a compartir delicias como ñoquis -al pesto, bolognesa, pomodoro, a la crema de quesos-, lasaña de berenjena, pizzas como la Margherita o la Bianca e incluso foccacias y postres como cheesecakes, panna cotta o tiramisú.

Dato: Taller Razeto se encuentra en García y García 555, La Punta. Atienden de martes a domingo, desde las 10 a.m. Para conocer más sobre su carta, horarios y precios, puede visitar su Facebook @taller.razeto o su Instagram @tallerrazeto.

(Foto: Marice Castañeda / GEC) / MARICE CASTAÑEDA

Don Giuseppe

Este es uno de los puntos de la ruta que muchos conocen y recuerdan con gran cariño, ya que es la clase de restaurante que se visita con la familia para disfrutar de delicias caseras. Don Giuseppe ha sabido mantener su esencia por más de 25 años bajo el mando del cocinero y expescador Juan Hernández y su esposa Lidia Siles. Ellos crearon una carta que tiene como estrella al clásico pan con pejerrey pero también incluye otras delicias como el ceviche, el pan con huevera o jamón o el chupe de pescado.

Dato: El local de Don Giuseppe se encuentra en Av. Miguel Grau 30, La Punta. Atienden de lunes a domingo de 8:30 a.m. a 4 p.m. Visite su Facebook @DONGIUSEPPE030 o su cuenta de Instagram @dongiuseppe_lp para conocer más sobre su carta e historia.

El Bistró

Este restaurante se especializa en servir lo mejor en pescados y mariscos. Entre las entradas podemos encontrar un buen ceviche mixto o quizás un tiradito bicolor, con crema de ají amarillo. También podemos disfrutar de una rica parihuela, conchitas a la parmesana, coctel de langostinos, chicharrón de calamar o chaufa de mariscos.

Dato: El Bistró se encuentra ubicado en Jr. Medina 288, La Punta. Atienden en salón y delivery de lunes a viernes, desde las 12:15 m, y sábados y domingos desde las 9 a.m. Si desea más información puede comunicarse al teléfono 01 651 9883 o al WhatsApp 987976783. Visite su Facebook El Bistró o su cuenta de Instagram @elbistrorestaurante para conocer más sobre su carta.

Rana

Si se trata de combinar una deliciosa comida con preciosas vistas, de esas que se pueden disfrutar en La Punta, Rana es el lugar perfecto. Este restaurante, ubicado en el Club Universitario de Regatas, ofrece platillos como los clásicos choritos a la chalaca, conchitas a la parmesana y causa de cangrejo, pero también otras preparaciones como el linguine morado con salmón al pisco o el atún a la parrilla. Y qué decir de la contundente leche de Rana, que incluye pescado, langostinos, calamar, pulpo y conchas negras.

Dato: Rana se encuentra en el Club Universitario de Regatas (Calle Valle S/N, La Punta). Atienden de lunes a domingo, de 11 a.m. a 6 p.m. Si gusta conocer más sobre sus platos, visite el Facebook @ranalapuntacallao o su Instagram @rana_lapunta. Para realizar reservas haga click aquí.

La Caleta de La Punta

Este restaurante pertenece a la familia Peñaflor De Souza, quienes han vivido toda su vida en La Punta. Gracias a ese cariño y devoción por el distrito y su gastronomía, abrieron La Caleta de La Punta que ofrece contundentes delicias como un crocante chicharrón mixto servido con patacones, yuyo frito, yucas y salsa criolla; así como también un arroz con mariscos con naranja y un chaufa de pescado a su estilo.

Dato: La Caleta de La Punta se encuentra en Malecón Pardo 180. Atienden en salón, take out y delivery de lunes a domingo, de 10 a.m. a 6 p.m. Puede comunicarse con ellos a través de los números 999560333 y 964095677. Para mayor información visite el Facebook @LaCaletadeLPunta o el perfil de Instagram @lacaletadelapuntaoficial.

