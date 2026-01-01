Italia es la cuna de este dulce navideño tradicional, pero su sabor ha logrado traspasar fronteras y algunos países de América Latina no pueden dejar de disfrutarlo en las fiestas de diciembre y hasta el 6 de enero que es el Día de Reyes. Si eres de los que esperan Navidad o Año Nuevo para abrir un panetón o terminas comprando más de la cuenta, de seguro encuentras totalmente placentero el cortar un pedazo y comerlo al natural, pero no es la única forma. ¿Sabías que puedes preparar diversos postres con él?. Hoy te comparto tres innovadoras y deliciosas recetas que podrás realizar en casa en compañía de los niños y personas de cualquier edad. La idea es no dejar de saborear este pan dulce sin importar que llegó el verano o que ya acabaron las fiestas de fin de año. Y es que siempre habrá una oportunidad de compartir gratos momentos en familia y qué mejor que cocinando y luego compartiendo en la mesa un platillo inolvidable.

Recetas con panetón para preparar fácilmente

Helado frito con panetón

Cortar el panetón en láminas y las acomodamos formando un rectángulo.

Colocar helado D’Onofrio Peziduri al centro, enrollar y darle forma, asegurándote de sellar bien los bordes.

Llevar al congelador hasta que esté completamente firme.

Luego pasar la pieza por una mezcla de harina y freír en aceite bien caliente por pocos segundos, hasta que quede dorada y crocante por fuera, manteniendo el helado frío por dentro. Mira aquí el video con el paso a paso.

Copa fría de helado y paneton.

Cortar el panetón en trozos y, con las manos, separar la masa de las pasas y las frutas confitadas.

En una copa, colocar una base de masa y añadir pasas. Luego agregar una porción de helado y repetir el armado con otra capa de panetón y pasas, seguida de más helado.

Finalmente, coronar con las frutas confitadas por encima para darle color y textura al postre. Mira aquí el video con el paso a paso.

Wafletón con helado

Cortar el panetón en rebanadas gruesas y llevarlas a una waflera hasta que estén doradas y ligeramente crujientes por fuera.

Servir el wafletón caliente con una bola de helado encima.

Puedes añadir toppings como trozos de fresa, arándanos, Sublime o Leche Condensada Nestlé. Mira aquí el video con el paso a paso.

