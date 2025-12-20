Kekes navideños con insumos nacionales: alternativas para celíacos, diabéticos y paladares clásicos

El keke navideño se abre paso como una opción cada vez más valorada, frente al tradicional panetón, entre quienes buscan nuevos sabores sin alejarse del espíritu que caracteriza las festividades en esta época del año.

A esta tendencia se suman variedades disponibles que amplían su público y lo vuelven una alternativa más inclusiva. Tenemos ahora kekes tradicionales que conviven con versiones para celíacos y diabéticos, así como propuestas elaboradas con especias peruanas, pensadas para quienes priorizan una alimentación más consciente.

A continuación, tres propuestas de kekes navideños para que endulcen las celebraciones de fin de año y acompañen los momentos compartidos en familia.

La Pecosa Healthy

“Mamá nunca saques algo con octógonos”, fue la frase que le dijeron a Alessandra Wagner sus hijos, y desde ese momento quedó como sello personal en todos los productos que ofrece no solo para celíacos y diabéticos, sino al público en general con gran aceptación.

En el keke navideño de La Pecosa Healthy sus principales aliados son el lacanto (fruto del monje) para darle ese sabor dulce y saludable, y la avena que ella compra en estado natural y luego la procesa para evitar cualquier tipo de contaminación. Además, huevos, leche sin lactosa, manzana deshidratada, almendras y pecanas, son el complemento perfecto para grandes y chicos.

Como acompañamiento, Alessandra recomienda un chocolate también hecho de forma saludable con cacao, lacanto y canela o también con dulce de leche, preparados por ellos.

“Todo lo que consumes como azúcar, también hay una opción mejor. Estas generaciones van a tener el ‘chip’ de lo saludable más presente. Tratamos de que no sea solo una opción, sino un hábito que se incorpore en la vida del consumidor”, detalla.

El precio es de 65 soles. Para más información puedes contactarte a la central de pedidos de Www.lapecosahealthy.com.

Pancho Fierro

Para los dispuestos a sabores más intensos, pero también tradicionales en kekes navideños, la propuesta de Pancho Fierro se centra en la calidad del producto, utilizando insumos nacionales como el cacao de distintas regiones de Perú.

Christian De La Cruz, chef pastelero de Pancho Fierro, explica que se ha recurrido a una selección de especias que buscan replicar el perfil de la cocina cotidiana. Rindiendo tributo a los productos nacionales, aquí se usa el cacao. La cafetería ha basado su propuesta en el uso de chocolate peruano de 60% y 70% de concentración, proveniente de regiones del país.

Para completar la experiencia, el equipo recomienda acompañar estas creaciones con chocolate caliente, elaborado con cacao en polvo puro de Quillabamba, Cusco.

Pancho Fierro se ubica en los distritos del Cercado de Lima, Jesús María, La Molina y en el Mall KM 40.

Mamá quiero dulce

Si eres de los tradicionales, este keke navideño puede acompañarte en tu cena del 24 de diciembre, desayuno o post almuerzo del 25. Desde el 2020, la propuesta de ‘Mamá quiero dulce’, es una de las más esperadas debido a la gran aceptación por la frescura de insumos.

Claudia Morales, chef pastelera y dueña, cuenta que cada año cambian la decoración con productos acorde a la estación como frutos secos, deshidratados, glaseado de limón y otros detalles navideños. Eso sí, la receta original se mantiene intacta con nueces, higos, especias como canela, nuez moscada, entre otras.

Además, comentan que lo particular de este keke es la ligera humedad que puede sentirse al probarlo, producto del “toque de naranja” que le dan.

“Desde que lo recibes ya sientes que es 25 de diciembre porque viene en una caja decorada y al abrirla, el aroma te llenará de nostalgia por sus notas especiadas. En cada bocado sentirás esa ‘sensación’ a Navidad que a todos nos encanta”, precisan.

Desde ‘Mamá quiero dulce’ recomienda acompañarlo con el clásico chocolate caliente o con alguna infusión de frutos rojos, pero también tienen clientes que que lo disfrutan junto a un buen café recién pasado.

El keke navideño para 8-10 porciones esta S/.58.00. Para más información aquí sus redes sociales.