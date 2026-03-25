Hay quienes disfrutan comerlo en una tabla acompañado de fiambres y una copa de vino, mientras que otros lo saborean en un sándwich en el desayuno junto a un café recién pasado o es el ingrediente estrella de su ensalada del almuerzo. Este lácteo es tan versátil que es pieza clave en diversas preparaciones y no solo saladas. Si eres amante del queso y quieres probar nuevas recetas, hoy te traigo una que de seguro se volverá tu favorita. Se trata de una tarta de queso con salsa de fresas al vino tinto, deliciosa y muy sencilla de realizar.

“El queso no solo es protagonista de platos salados como en nuestra exquisita papa a la huancaína, sino que también puede serlo en postres de texturas suaves con frutas y miel. Este alimento, además de ser rico en proteínas y calcio, también es muy versátil”, explicó Rafael Piqueras, chef y embajador de Electrolux.

Por ser un ingrediente tan valioso en la cocina nacional y mundial, cada 27 de marzo se conmemora el Día Mundial del Queso y aquí te enseño cómo llevarlo al terreno de lo dulce.

Tarta de queso con salsa de fresas al vino tinto

Ingredientes:

2 paquetes de queso crema (400 g.).

2 cdtas de esencia de vainilla.

120 g de azúcar.

3 huevos.

10 g de maicena.

200 ml de crema de leche.

Salsa:

10 fresas cortadas en 4.

1 cdta d mantequilla.

1 cda de azúcar.

1/2 copa de vino tinto.

Dato: Recuerda precalentar el horno y una vez que la tarta esté lista dejarla reposar.

Preparación:

La masa: En una licuadora, agrega el queso crema, el azúcar, la esencia de vainilla, los huevos, la maicena y la crema de leche. Licúa bien y verifica que la mezcla esté completamente uniforme. Cocción: Vierte la mezcla en un molde. Precalienta el horno a 180º, introduce el molde y cocina por 30 minutos. La salsa: En una sartén, derrite mantequilla y dora las fresas. Echa el azúcar y saltea. Luego, agrega el vino tinto y deja al fuego hasta que se evapore el alcohol y tome la textura de una salsa. Emplatado: Una vez que la tarta esté fría, déjala reposar por dos horas. Espolvoréala con azúcar impalpable y corónala con la espectacular salsa de fresas. Mira aquí el paso a paso de la preparación.

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