Dulce Halloween: 5 reposterías en Lima que celebran la noche más terrorífica con postres temáticos

Halloween es la época del año en la que el terror se convierte en inspiración y la creatividad toma forma de calabazas, fantasmas y momias. En la repostería, las marcas y pastelerías aprovechan la ocasión para sorprender (y hasta asustar) con postres temáticos que evocan personajes del cine y la televisión. Estas dulces creaciones invaden sus vitrinas con colores, formas y sabores irresistibles.

En Provecho reunimos algunas de las opciones más originales para celebrar esta fecha con un toque delicioso.

Macchia

Con 15 años de trayectoria en el rubro y tres locales en Lima, Macchia se ha consolidado como una marca familiar que combina experiencia y creatividad. Para su fundadora, la chef María Gracia Flórez Soto, formada en Le Cordon Bleu, Halloween es una de las campañas más esperadas del año: una oportunidad para jugar con las decoraciones, los sabores y sorprender a grandes y chicos.

Este año, la marca presenta una mini carta especial con opciones ideales para compartir o regalar. Entre las más pedidas se encuentra la caja de mini dulces surtidos (S/45), que incluye calabazas de maná, alfajores de murciélago, brownies y trufas, perfecta para acompañar reuniones o fiestas. También destacan los cakepops (S/7) y paletas de Halloween (S/12), las favoritas de los niños, y las mini tortas (S/65) de chocolate, vainilla, red velvet o carrot cake con decoraciones en fondant.

Su estrella de la temporada es la Torta Boo (S/110), que puede personalizarse con distintos kekes, rellenos de fudge o manjar, y tamaños. Toda la línea de Halloween se decora con buttercream casero y detalles hechos a mano, una muestra del sello artesanal que caracteriza a Macchia desde sus inicios.

Macchia presenta su nuevo catálogo de repostería inspirado en la temática de Halloween 2025. / Difusión (Crédito Personalizado)

La Mora

Halloween también llega con dulzura a La Mora, una de las cafeterías más tradicionales de Lima que cada año sorprende con postres que mezclan sabor y estética. Para esta temporada, presentan su nueva línea de postres temáticos, entre los que destaca el Box Macarrones Boo (S/18), con unidades surtidas de pistacho, frambuesa, maracuyá y chocolate, decoradas con motivos de fantasmas y calabazas, comenta Mery Kina, relacionista público de la marca.

Pensando en los más pequeños y en los grandes que disfrutan decorar lanzan el Kit Galletas DIY (S/30), que incluye galletas de limón, mangas con glasé de colores y apliques inspirados en la Noche de Brujas. Otra propuesta imperdible es el Box Cupcakes Embrujados (S/42), con 15 mini cupcakes de chocolate, zanahoria y plátano que combinan sabor y ternura. Finalmente, el clásico Hechizo de Chocolate, disponible en versión mini (S/55) y regular (S/105), llega renovado: un bizcocho húmedo de chocolate con relleno de fudge casero y manjar.

Cada creación combina técnica y creatividad, mostrando que en La Mora celebrar Halloween también puede ser una experiencia deliciosa y familiar.

Con una creativa selección de postres temáticos, La Mora se prepara para celebrar Halloween 2025. / Difusión (Crédito Personalizado)

OrganicLand

Halloween tiene un impacto muy positivo en nuestro emprendimiento. Es una temporada llena de creatividad que nos permite realizar diseños nuevos y personalizados de tortas, cupcakes y más. Además, lanzamos promociones especiales por la campaña, lo que nos ayuda a llegar a nuevos clientes y a que más personas conozcan nuestra marca, nos cuenta Mónica Hidalgo, fundadora de la empresa.

En OrganicLand, Halloween es una temporada para crear decoraciones únicas y temáticas, manteniendo las opciones sin azúcar y sin gluten que caracterizan a la marca.

Para esta campaña, han lanzado cinco diseños distintos de tortas, dos de ellas con versiones aptas para diabéticos y celíacos. También ofrecen cupcakes temáticos desde una unidad, mini cakes ideales para regalar, un box de cuatro postres cuchareables con los sabores más pedidos y galletas para decorar, perfectas para una actividad divertida en la noche de Halloween.

“Toda nuestra línea es 100% vegana, sin huevos, lácteos, mantequilla ni derivados animales. Contamos con opciones regulares elaboradas con kekes a base de harina de trigo y endulzados con panela orgánica, y frosting de cashews o buttercream vegetal. En la línea sin azúcar y sin gluten, usamos harinas como la de quinua y arroz, y endulzamos con monk fruit. Todas nuestras tortas llevan nuestro reconocido frosting de cashews, disponible en siete sabores distintos”, añade.

Los postres de esta campaña van desde los S/39.00. La marca recomienda especialmente el box de cuatro sabores cuchareables con sus clásicos más pedidos. Las tortas parten desde los S/89.00.

OrganicLand presenta su propuesta de postres especiales para esta noche temática de Halloween. / Difusión (Crédito Personalizado)

De Casa Green Bakery

A lo largo de los años que venimos preparando postres saludables, Halloween se ha convertido en una fecha muy importante. Cada vez más personas buscan una alternativa saludable para disfrutar de esta celebración, y la demanda ha ido creciendo año tras año. En Casa Green Bakery no solo buscamos ofrecer sabor y calidad, sino también postres que luzcan bien en una mesa decorada para la ocasión. Halloween es una fecha muy temática y nuestra carta acompaña esa energía, con el plus de que todos nuestros productos son sin harinas refinadas y sin azúcar, cuenta Ana Córdova fundadora de la repostería

Este año cuentan con seis opciones en su carta de Halloween: dos tortas, dos boxes de bocaditos (trufas y brownies) con variedad de sabores, una caja de alfajores, infaltables en cualquier celebración, y el kit de decoración para grandes y chicos, que desde su lanzamiento en 2023 se mantiene como el más vendido por ser completamente libre de azúcar.

Todos los postres de Casa Green Bakery son libres de gluten y, según explican, “cuidando rigurosamente evitar la contaminación cruzada”, ya que muchos de sus clientes son celíacos. En lugar de harinas convencionales, utilizan únicamente harina de almendras y de arroz. “Asimismo, toda nuestra línea es cero azúcar, pensada también para personas diabéticas. El único endulzante que utilizamos es una mezcla de fruto del monje con alulosa, ambos con índice glucémico y calorías en cero”, comenta.

Además, en esta empresa trabajan con una amplia variedad de insumos naturales. Destacan las mantequillas de pistacho y avellana, elaboradas artesanalmente en su propio taller, así como el cacao en polvo y los chocolates orgánicos (blanco y oscuro al 70%), evitando siempre el uso de productos comerciales o procesados.

Los precios de sus postres van desde S/45 hasta S/230. “Si tuviera que recomendar algunos, sin duda serían el kit de decoración, la box de brownies y el Caldero Chocopistachos, tres opciones deliciosas y perfectas para celebrar Halloween de forma saludable y divertida”.

De Casa Green Bakery presenta su línea de postres saludables especialmente creados para la ocasión. / Disfusión (Crédito Perosnalizado)

Helarte

En Helarte, la campaña de Halloween tiene un gran impacto porque su concepto se basa en brindar experiencias completas. “Impacta mucho, por eso consideramos importante ambientar nuestros locales con decoración, música y detalles alusivos a la festividad”, señalan desde la marca. Además, sus propuestas gastronómicas toman protagonismo en esta temporada, ofreciendo a sus visitantes una experiencia diferente durante todo el mes, comenta Cecil Lion, dueño y fundador de Helarte.

Este año, Helarte preparó una selección de productos “terroríficamente” deliciosos y temáticos para Halloween, como cupcakes, waffles, bebidas, postres y su emblemática Rainbow Cake, que se “disfraza” para la ocasión con colores anaranjados, morado, verde y negro, y una decoración alusiva a la fecha, agrega.

La marca mantiene su compromiso con la calidad y el equilibrio de sabores en cada preparación. Entre sus opciones destacan los cupcakes de cacao orgánico rellenos con Nocciolata 100% italiana, y los cupcakes de vainilla con salsa casera de frutos rojos (moras, fresas, arándanos y frambuesas), todos con decoraciones elaboradas artesanalmente. También resalta su Rainbow Cake rellena con cream cheese y decorada con crumble de chocolate blanco, un clásico que cada octubre adopta un toque espeluznante.

En cuanto a precios, los cupcakes cuestan S/9.00, las porciones de torta están S/18.00, el Rainbow Waffle, una propuesta colorida y divertida, cuesta S/28.00, y la Galaxy Sparkling Soda, una bebida chispeante con estética galáctica, tiene un valor de S/18.00.