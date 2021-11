Conforme a los criterios de Saber más

La fantástica Nigella Lawson (cocinera, comunicadora y celebridad de origen británico) dijo una vez una frase aplicable a cualquier circunstancia, que hoy nos concierne especialmente: “la única culpa que debes sentir es la de no sentir placer”. Aquella fue su respuesta ante una pregunta recurrente –y a veces injusta– cuando se habla de comida: ¿cuál es tu placer culposo?

El concepto en sí mismo encierra un acto erróneo, castigable. Tal no debería ser nuestra relación con ninguno de los ingredientes o bocados que forman parte de nuestra alimentación, cualquiera sea el estilo que llevemos. Y es el mismo rótulo que suele atribuirse, principalmente, a postres y dulces en general. Empecemos este artículo dejando en claro que no es nuestra intención desmerecer o satanizar ninguna clase de preparación de calidad (todo en moderación debería estar permitido). Sí, más bien, ampliar horizontes.

Hay categorías inquebrantables, como las líneas sin gluten (es decir, sin trigo, centeno, cebada o derivados) y sin azúcar (especialmente para diabéticos). Pero estas no son exclusivas ni excluyentes: quienes busquen probar postres que no lleven ninguno de estos ingredientes, por una elección saludable, también pueden hacerlo. Advertimos que los postres veganos –muy populares en los últimos años– si bien son extremadamente sanos, podrían tener tanto azúcar como harina de trigo. Esta categoría se refiere específicamente a la ausencia de productos de origen animal, como huevos, leche o mantequilla. Por otro lado, el origen de los ingredientes también es importante en la repostería saludable: orgánicos e integrales suelen usarse con frecuencia en estas preparaciones.

Queque de la marca Salutare hecho con harina de trigo integral, cacao orgánico y panela.

Con los conceptos claros, pasemos a probar el menú de tres propuestas novedosas -ya hemos hablado en ocasiones anteriores sobre Raw Café y Huh!- y bastante sorprendentes de repostería saludable. Como les dijimos al inicio, lo sano no tiene por qué ser aburrido o insípido. Ojo que el término light no viene tanto al caso aquí: no necesariamente son bajos en calorías, pero sí beneficiosos para la salud.

La dolce vita

Angie Oshiro conoce muy bien cómo funciona un negocio gastronómico: creció entre los fogones de la cebichería Heydi, en el centro de Lima, emblemático espacio donde estuvo hasta hace muy poco, cuando el mundo era otro. En paralelo, y quizá sin haberlo planificado, Angie fue cocinando un proyecto personal que nada tiene que ver con cocina marina y que en este nuevo escenario se ha expandido gracias al delivery. La suya es una propuesta de postres saludables hechos sin harina, azúcar, químicos, aditivos, conservantes o lactosa, bautizado como Espacio by An. La gran inspiración de todo ha sido su hijo, Hugo.

“Al poco tiempo de cumplir el primer año Hugo tenía todas las alergias juntas y revueltas”, nos cuenta Oshiro. “Realmente la pasamos muy mal viendo cómo su organismo no aceptaba prácticamente ningún alimento. Me la pasé de emergencia en emergencia, quizás tres años sin dormir. Yo tenía que ir adaptándome a una alimentación totalmente diferente y así fui reforzando mis conocimientos, averiguando todo lo que fuese posible sobre dietas y alimentos apropiados para él”. Pero su objetivo no se limitó a su caso personal: Oshiro se propuso encontrar la manera de hacer una pastelería saludable, para que las personas que padecían de alergias o condiciones similares a las de su hijo pudiesen también disfrutar de opciones saludables y nutritivas.

“No fue de la noche a la mañana; demora encontrar las recetas, que trabajé junto a un equipo con mucho esfuerzo”, sostiene Oshiro. Aquella dedicación dio sus frutos y hoy tienen en su menú un generoso crocante de yacón y manzana, cheesecakes de fresas y de maracuyá, mousse de quinua con chía, y un colorido ‘cremoso’ de vainilla y naranja con bizcocho de té, por nombrar algunos. La vida, como nos dice Angie, sí puede ser más dulce.

Molde entero de crocante de yacón con manzana, propuesta de Espacio by An.

Queda en familia

Shirley y Saori Tsuhako tienen 27 y 21 años respectivamente. Son hermanas, socias y amantes de la vida saludable. Pero son, sobre todo, emprendedoras. Salutare, la marca de repostería sana que las hermanas crearon este 2020, ofrece queques y brownies saludables con un toque muy millennial: las redes sociales y el diseño de las cajas son claves en la propuesta. Su idea es que los postres de Salutare sean un regalo para quienes los reciban.

“Para nosotras un postre saludable no solo es aquel que contiene menos calorías, sino que también aporte nutrientes. Por eso decidimos reemplazar la harina de trigo por avena; huevos enteros por claras; azúcar procesada por Stevia o panela; y agregamos otros súper alimentos como chía, cacao, berries frescos y frutos secos, lo cual hace que nuestros postres sean aún más completos”, explica Shirley Tsuhako.

Shirley estudió gastronomía en Le Cordon Bleu y administración en la UPC, y Saori está cursando Administración y marketing en la misma universidad. Ellas reciben los pedidos -deben hacerse con 24 horas de anticipación ya que preparan todo ese día; no usan ningún preservante-, contestan los mensajes de Instagram y realizan las entregas. “La relación con nuestros clientes es muy importante para nosotras, por lo que buscamos un trato directo con ellos, mucho más familiar”, indica Shirley. Las cosas empiezan a ir bien.

Fast good

Parfait de brownie saludable con yogur griego semi descremado y granola hechos en casa. Al costado, parfait de chirimoya con granola, yogur griego, fresas y miel a elección. Ambos de La nevera fit.

Un menú saludable donde cada quien puede personalizar el pedido: ¿quieres panela, stevia, miel? ¿prefieres cacao, plátano, cashews? ¿yogur o helado vegano? ¿harina de arroz o avena? En La nevera fit el gran diferencial está en la libertad. Lo primero que debe saber es que esta no es una propuesta exclusiva de postres: hay desde ensaladas a sánguches, hasta platos calientes con proteínas. Lo segundo es que la oferta en dulces es de verdad irresistible. Y es, de hecho, lo que más sale.

“Nosotros buscamos ofrecer productos saludables, promover una alimentación consciente”, explica Fernando Venturo, al frente de la marca. “Muchas personas nos preguntan en por redes si somos light, y vemos que confunden este término con lo fit. Esto último indica que el producto está hecho con ingredientes nutritivos, macronutrientes complejos, que no tienen calorías vacías como el azúcar. Pueden ser calóricos, pero son saludables”. La cantidad y las porciones son fundamentales para que así sea, indica Venturo.

En La nevera fit hay una buena cantidad de opciones que responden a distintas categorías y necesidades. Casi la mitad de postres son veganos. Otros se elaboran con stevia y están pensados para quienes no pueden consumir azúcar, panela o miel. También tienen opciones sin gluten. Lo rico aquí está en el jugo de alternativas, que va más allá de los queques o chocolates: encontramos panqueques; ‘golosinas’ veganas (el ‘snickfit’ es adictivo); helados y una larga lista de antojos.

Dice el dicho que a nadie le amarga un dulce. Con estas propuestas podemos ponerlo en práctica más a menudo.

Cheesecake vegano de chocolúcuma de La nevera fit, hecho con harina integral, cacao, cashews, almendras y lúcuma. Está endulzado con stevia y panela.

Más información:

Espacio by An:

-Pedidos por delivery. Zonas de reparto: Surco, La Molina, San Isidro, San Borja, Miraflores, Magdalena, Jesús María, Pueblo Libre.

-Whatsapp: 992-776348

-Facebook: Espacio by An

Salutare:

Instagram y Facebook: @salutareperu

Whatsapp: 988-174073

La nevera fit:

Instagram: @laneverafit

Pedidos vía: https://laneverafit.mesa247.pe/#/ o Rappi.

