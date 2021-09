Conforme a los criterios de Saber más

Tengo varios años sin comer animales ni derivados. Al inicio, en el 2015 no era sencillo conseguir un postre vegano. Tenía que ir a uno de los cinco restaurantes veganos en Lima. Estos quedaban en lugares alejados entre sí. Debía ir a Sana, ahora llamado The Plant Based Factory o La Verde, para comer un buen postre. Hoy, solo debo encontrar a un aplicación de deliveries o buscar entre las decenas de opciones que hay en Instagram. En esta nota te contamos cuáles son los.

Los mejores postres veganos no están en restaurantes veganos sino en emprendimientos, aunque hay alguna pequeña excepción. Por supuesto, no todos los postres veganos son ricos o saludables o nutritivos; es que los hay muy variados y para diferentes gustos. Eso sí, les pido nunca prueben los que vienen en caja congelados. Ningún postre que valga la pena viene en un bolsa sellado y congelado.

Soy dulcera, desde niña he disfrutado de los postres y puedo decir que tengo un buen paladar para ellos. En esta guía comparto las marcas de postres veganos que he probado y aprobado a lo largo de estos seis años llevando una alimentación basada en plantas.

Empezamos:

TORTAS VEGANAS

Luna de Loto

Una de las tortas más bellas en el mundo ‘plant based’ son las de Luna de Loto. Sus tortas son pequeñas muestras de arte. Aunque parezca increíble Ivalú Visani Martinez no estudió pastelería. Para ella este emprendimiento es “un proyecto pastelero y al mismo tiempo artístico”.

“Estudie arte, no terminé. La repostería siempre ha estado presente en mi vida ya que amo los dulces. Empecé haciendo postres veganos cuando todavía no había creado Luna de Loto y no era vegana y no conocía a fondo lo que era el veganismo. Pero me interesaba mucho hacer postres sin nada de origen animal”, comenta.

Torta decorada y vegana de Luna de Loto. (Foto: difusión)

Ella es vegana hace tres años y entre lo más retador para ella de la repostería ‘plant based’ ha sido sustituir la clara de huevo con el aquafaba. El aquafaba es el agua de la cocción de los garbanzos. Para ella, esta repostería es mucho de prueba y error, por supuesto paciencia.

En el mundo de la repostería ‘plant based’ hay insumos que reemplazan a los ingredientes de origen animal. “Mi mejor aliada es la harina de linaza más que la chia o el plátano. Todo se puede reemplazar y claro que tiene sus propias técnicas porque es crear algo con diferentes insumos”, agrega.

Torta vegana de la marca Luna de Loto. (Foto: Difusión)

Sus tortas van desde los 60 soles hasta los 160, dependiendo del tamaño, sabor y decoración.

Para pedimos escribir al Instagram: @lunadelotopasteleria

Organicland

Mónica Hidalgo es diseñadora de interiores y la creatividad siempre ha estado presente en su vida. Su talento lo muestra a través de las tortas que crea. Antes de abrir Organicland repostería vegana tenía una restaurante con el mismo nombre en San Miguel. Desafortunadamente, como muchos negocios en pandemia tuvo que cerrar y buscar una alternativa que le continuara generando ingresos.

“Fue gracias a una clienta que me escribe y me pide que haga una torta para su mamá. Eso fue en marzo del 2020. Para mayo, recibí ocho órdenes de postres por el Día de la madre. No sé cómo se pasaron la voz. Después de esa fecha pensé en convertir a Organiland en una marca de repostería vegana. Con los meses he ido evolucionado en el diseño y en los sabores, en la cuenta de Instagram, en las cajas, en otros”, agrega.

Torta creada por Mónica Hidalgo, fundadora de la marca Organicland. (Foto: Difusión)

Mónica cuenta que trabaja con dos tipos de harina. La de trigo y la quinua, esta última la utilizada para preparar tortas veganas y libres de gluten. En cuanto al frosting, los endulza con stevia; mientras que los queques están endulzados con panela orgánica.

Para la fundadora de Organicland, es importante tener una buena batidora para preparar postres veganos. “Tengo mi propia técnica para reemplazar los huevos. Utilizo la panela, el jugo de la frutas y entre otros. Espero pronto poder dictar talleres”, comenta.

Torta creada por Mónica Hidalgo, fundadora de la marca Organicland. (Foto: Difusión)

Entre los postres y tortas que más le piden sus clientes con la choco-lúcuma. Sus tortas van desde los 64 soles hasta los 159, dependiendo del tamaño, sabor y decoración.

Para pedimos escribir al Instagram: @organiclandperu

Ekosana

Betsy Barzola inició con su emprendimiento en el 2015. Contadora de profesión, inició preparando postres integrales pero no veganos. “A medida que fue pasando el tiempo, yo cambie mis hábitos de alimentación y comencé a capacitar. Empecé en ferias, estuve en el Mall del Callao, de Santa Anita y en una feria de San Miguel, los sábados y domingos. Empecé haciendo panes y luego postres, de ahí poco a poco, nació Biotienda Ekosana y vendía mis postres ahí”, agrega.

Tuvo un mini café cerca de la Universidad de Cayetano. “Era un lugar bien pequeño y entraban muchas personas. No sé cómo”, recuerda. “Hice mesitas en el medio, iban a almorzar su menú vegetariano, sin embargo, a fines del 2019 tuve que cerrar por motivos familiares”, añade. Tiempo después abrió este negocios de pastelería vegana.

Torta de la marca vegana Ekosana. (Foto: Difusión)

Betsy trabaja con insumos integrales. “Utilizo panela para los queques y los frosting llevan una stevia orgánica que no deja sabor final, También utilizo azúcar de coco y harina integral”, comenta.

Para ella la clave es hacer pruebas. “Algunos cambios como el huevo de chía sí te funcionan con ciertas preparaciones. Hay que hacer pruebas. No he convertido de la repostería tradicional a la vegana, yo he seguido a las recetas y he empezado a cambiar”, indica.

Torta de la marca vegana Ekosana. (Foto: Difusión)

Sus tortas van desde los 45 soles hasta los 135, dependiendo del tamaño, sabor y decoración.

Para pedimos escribir al Instagram: @ekosana.postresveganos

Familia de Groen

La Familia de Groen es uno de los negocios veganos más longevos en Lima. Inició en el 2015. Este negocio familiar está liderado por Chiara Brandon y su mamá Jet Brandon. Chiara estudio en Holanda cocina y pastelería no vegana, mientras que Jet estudió en Lima cocina.

“Al principio era un restaurante normal donde mis papás vendían postres y comida no vegana. De la noche a la mañana quise cambiar mi alimentación y nunca había intentado preparar un postre vegano. Encontré una receta en el internet de un keke de zanahoria. Se volvió un éxito hasta el día de hoy creo que es el sabor de torta que más piden”, explica Chiara.

Torta de La Familia de Groen. (Foto: Difusión)

“Mis papás luego de ver qué podíamos remplazar poco a poco todo lo que vendíamos en la tienda, decidieron cambiar toda la carta para volverlo completamente vegano. No fue fácil, pero seguimos aquí queriendo siempre mejorar y experimentar nuevas recetas”, indica.

Chiara y Jet, su mamá, se encargan de preparar los postres veganos y las tortas decoradas que acompañan desde el 2015 muchos cumpleaños de veganos de Lima.

“Cuando comenzamos habían muy pocas recetas en Internet, hemos tenido que experimentar bastante hasta conseguir un buen producto”, añade.

Tortas de la Familia de Groen. (Foto: Difusión)

Ellas en sus preparaciones utilizan panela, agave, stevia y miel de cabuya. En cuanto a las harinas usan la integral, harina de arroz blanca, harina de maíz y harina de papa. Esto depende del comensal, según sus gustos.

Para Chiara el éxito de un buen postre vegano radica en la práctica. “Comenzamos haciendo un keke para la tienda y terminamos hasta haciendo helados y masa hojaldre . Nunca imaginamos poder hacer tantos postres veganos. Han pasado ya 6 años y encontrar en nuestra página de Facebook nuestras antiguas fotos nos enorgullece bastante”, indica.

En cuanto a los postres que más salen están sus helados, las tortas enteras, pie de limón y galletas.

Para pedimos escribir al Instagram: @lafamiliagroen

POSTRES NUTRITIVOS

Frenchies

Alice Multinu es francesa y desde niña ha tenido la cocina muy presente en su vida. Sus padres tenían un restaurante y junto a su familia vivían en el segundo piso de este establecimiento. Estudió diseño de modas y se fue a París a trabajar en su profesión. Tras una temporada allá, una amiga le ofreció venir al Perú a trabajar en moda.

Tras el término de esa alianza, Alice se dedicó a vender postres clásicos, y mientras cambiaba su alimentación, también lo hacían los postres que vendía.

Tortas de Frenchies. (Foto: Difusión)

En el 2018, lanzó su proyecto llamado Frenchies enfocado solo en postres veganos. “Puedo vivir de eso”, comenta. Al inicio, tenía una línea clásica y otra vegana, recuerda. “Tenía miedo que no se vendieran los postres veganos”, indica.

Alice revela que cuando hizo el cambio al veganismo, se le hizo muy difícil romper huevos. “No podía seguir haciéndolo. Batir huevos con azúcar. Era como crear veneno”, añade. Actualmente, solo utiliza productos orgánicos, integrales y de productor local.

Tortas de Frenchies. (Foto: Difusión)

La fundadora de Frenchies indica que para algunos comensales sus tortas eran amargas porque empezó a utilizar chocolate de verdad con un porcentaje más alto. “Entendí que mis productos iban a tener un público propio”, explica.

Para ella, la repostería vegana es una distinta. “Este tipo de repostería vegetal, además de no tener productos de origen animal y ser ética, nos saca de la repostería francesa. Te enseñan técnicas desde hace 50 años y que nadie usa pero todos los sabemos. Sin desmerecerla, pero es cerrada, en cambio la vegana es completamente libre”, explica Alice Multinu, quien estudió hace poco técnicas de repostería francesa clásica.

Postres veganos de Frenchies. (Foto: Difusión)

“Hay que formular las recetas con calculadora, no solo es reemplazar. No siempre va a funcionar reemplazar una taza por mantequilla por una aceite. Creo que debemos investigar más sobre este tipo de repostería”, concluye.

Alice Multinu de Frenchies. (Foto: Difusión)

En cuanto a los postres que más salen son las tortas de cacao con berries, la de zanahoria y los infaltables muffins.

Para realizar pedido pueden escribir a la cuenta de Instagram: @frenchies.postresveganos

Em. Vegan Sweet

Emily Ann Button es fundadora de Em. Vegan Sweets. Esta pastelería vegana abrió sus puertas en octubre del 2018. Emily es de Estados Unidos y cuenta que cuando se mudó al Perú, sintió “que había un vacío en la oferta de postres veganos pero ricos en Lima”. “Es cuando decidí fabricar mis postres favoritos aquí para ofrecer opciones que sean veganos y a la vez deliciosos”, añade.

“Soy abogada. Siempre me he encantado cocinar, sobre todo la repostería, y desde niña cocinaba postres de todo tipo con mi mamá. Cuando yo era estudiante de derecho, me volví vegana después de tomar un curso sobre los derechos de animales en el año 2012 (había sido vegetariana por la mayoría de mi vida). Entonces empecé a veganizar algunos de mis postres favoritos con la ayuda de mi mama y salieron súper ricos. Un ejemplo de esto es el mismo Mama’s Chocolate Cake, que vendemos en la tienda. Es la versión vegana de la torta más rica que mi mamá siempre hacía. También tengo una certificación en la repostería plant based bajo la instrucción del chef Fran Costigan”, cuenta.

Emily Button de Em Vegan Sweet. (Foto: Instagram / @EmveganSweet)

Para ella, lo más retador de hacer repostería vegana en Lima es la “disponibilidad y precio de los insumos veganos aquí”. “Por ejemplo, queso crema vegana y mantequilla vegana, los costos son demasiados altos para poder ofrecer un precio atractivo a nuestros clientes. Por eso, Em. Vegan Sweets hace sus propios quesos y mantequillas”, indica.

“El beneficio añadido de esto es que resulta siendo más sano y natural ya que no usamos preservantes ni químicos. Asimismo, tratamos de que nuestros clientes entiendan que nuestros insumos son premium y por eso tienen un precio más elevado que los postres convencionales. Finalmente, es una cuestión de qué quieres ofrecerle a tu cuerpo”, agrega.

Postres de Em Vegan Sweet. (Foto: Instagram / @EmveganSweet)

En Em. Vegan Sweet solo usan panela, jarabe de agave 100% natural y dátiles. No todos los postres tienen harina, y los que tienen utilizan harina de trigo orgánico. “Em. Vegan Sweets se dirige no solo a veganos, pero también a personas que buscan una opción mas sana que los postres tradicionales. Nunca castigamos el sabor”, concluye.

Postres de Em Vegan Sweet. (Foto: Instagram / @EmveganSweet)

Los postres más populares son las Red Velvet Cookies, nuestro Tiramisú de Pistacchio y el Cheesecake Salted Caramel. Los precios van desde los 6 soles (unidades) hasta 130 soles (moldes completos).

Pueden encontrar a Em. Vegan Sweet en Rappi o pedir al 926873719.

Pashna Vegana

Alejandra Narvaez inició Pashna Vegana en el 2014. Ella estudió cocina y pastelería en el Instituto Cordon Bleu Perú, y con todo el conocimiento que adquirió ha logrado postres veganos y nutritivos que gustan, incluso a quienes no son veganos.

“Lo más retador pero a la vez lo más gratificante es hacer que las personas se den cuenta que casi no hay diferencias entre una Reposteria plant based y una “tradicional”. Puede ser igual de rico”, comenta.

Postres de Pashna Vegana. (Foto: Difusión)

En Pashna Vegana, se utilizan endulzantes naturales como dátiles, miel de cabuya, algarrobina y panela. Y para postres bajos en azúcar utilizan monkfruit y estevia.

“Usamos harinas ecológicas que compramos directo al productor peruano. La harina integral de trigo proviene de Cajamarca y para pastelería sin gluten las que más usamos son harina de arroz integral (región San Martin), harina de quinua y de maíz morado (Cajamarca)”, añade. Para Alejandra es muy importante un trato justo con el productor.

Para Alejandra ninguna repostería es fácil, ni la tradicional ni la vegana. “Si entiendes la química y el comportamiento de los insumos resulta más sencillo poder encontrar el remplazo indicado en el mundo vegetal”, añade.

“De manera natural, el mundo de las plantas nos puede brindar todo lo que necesitamos para hacer una buena pastelería. Mediante técnicas, se puede transformar la química de un alimento para lograr texturas que ayuden a reemplazar adecuadamente un insumo no vegano”, indica.

Alfajores de Pashna Vegana. (Foto: Difusión)

Entre los postres que son más populares están las tortas (precio varía según el tamaño), los muffins (6x s/42), los alfajores (6 x s/36), cinnamon rolls de masa madre y brownies (4x s/38).

Para pedimos puedes escribir a la cuenta de Instagram @pashna.vegana

The Plant Based Factory

Nathy López es maestra pastelera y cofundadora de The Plant Based Factory (antes llamado SANA). Hace 7 años empezó a preparar postres veganos. Ella estudió alta cocina en la escuela de chefs de la USIL y luego se especializó en repostería y panadería en la escuela Nova.

Para Nathy, quien es vegana hace ocho años, reformular las recetas convencionales fue lo más complicado. “Veo la pastelería como un laboratorio y a lo largo de estos años he probado muchos sustitutos y reemplazos de insumos de origen animal para lograr resultados similares o mejores que los postres tradicionales”, comenta.

Tortas de The Plant Based Factory. (Foto: Difusión)

“Creo que la repostería debe verse como un laboratorio, el huevo aporta líquido (clara) y grasa (yema), al batirlo nos aporta aire en la preparación. Para mí, solo es cuestión de reformular una receta convencional con un sustituto de líquido, grasa y/o aire. Casi nunca empleo chía o plátano para sustituir el huevo, prefiero incluir bicarbonato y un medio ácido en mi receta”, indica.

Ella indica que le gusta darle un valor agregado a los postres. “Así que empleo panela y stevia para endulzar mis recetas. Últimamente he probado nuevas recetas también con miel de agave. Al igual con los endulzantes, prefiero emplear harina integral y sucedáneas (quinua, maíz y otros granos) para darle un valor agregado a los postres que ofrecemos”, comenta.

Postres de The Plant Based Factory. (Foto: Difusión)

“Considero que la repostería vegana tiene el mismo nivel de dificultad que en una repostería convencional, hay que ser cuidadoso con las medidas y proporciones para lograr buenos resultados. Personalmente encuentro más fáciles algunas recetas veganas ya que tienen menos procesos y a veces solo es cuestión de mezclar y hornear un postre”, añade.

Postres de The Plant Based Factory. (Foto: Difusión)

En cuanto a los postres que más salen son los que tienen chocolate y el famoso tres leches vegano.

Para realizar pedido pueden escribir al WhatsApp 933130921.

POSTRES EN UNIDAD

Kiuna de Blú

Sebastián Acosta durante la pandemia volvió a retomar el proyecto de Kiuna de Blú, que había empezado en el 2016. “Quería llevar el lado ético con la parte laboral. En esa época yo estudiaba diseño, me gustó la idea de poner un restaurante por mi cuenta. Y me enfoqué en repostería y panadería.

“Empecé ha preparar postres como jugando. Me acuerdo que en el 2016, me enfocaba en la decoración y jugar con la fotografía. Me gustaba unir el diseño y los postres”, indica.

Postres de Kiuna de Blú. (Foto: Difusión)

“Me gusta investigar y empecé a aprender sobre masa madre, Recién en la cuarentena, aprendí todo el proceso, empecé mi cultivo y empecé a preparar postres con masa madre y panes”.

En Kiuna de Blue se utiliza harina de trigo, pero también se utiliza un blend de harinas andinas. En cuanto al endulzante, usa azúcar rubia para pintar los postres y panela para la preparación.

Postres de Kiuna de Blú. (Foto: Difusión)

Uno de los mejores productos que tiene Kiuna de Blú son sus croissant, ha logrado una consistencia perfecta, que logra trasladar a cualquiera a Francia.

Entre los postres que más salen son las galletas de masa madre, los rollos de canela de masa madre y los croissants que son ligeramente dulces.

Croissant de Kiuna de Blú. (Foto: Difusión)

Para pedidos pueden escribir a la cuenta de Instagram @kiuna.de.blu

Living Bites

Vanessa Mirabal ha logrado plasmar su creatividad en sus postres. Esta joven talentosa creó Living Bites en junio del 2020, pero desde antes preparaba postres y los vendía en el restaurante en donde trabajaba.

Ella es diseñador gráfico de profesión y repostera por pasión. ”Comencé a cocinar en el momento que conocí el veganismo, la pasión por cocinar todas mis comidas y ver la variedad que se podía hacer con solo vegetales me enamoro”, indica.

Postres de Living Bites. (Foto: Difusión)

“La repostería fue un lado B que tuve desde hace mucho tiempo, pero no teníamos horno en casa, intentaba hacer recetas veganas para mi familia y una que otra salían bien, pero la perseverancia y el seguir probando me ayudo a mejorar y entender un poco mejor las normas”, cuenta.

Para Vanessa, si tienes la receta y la haces al pie de la letra, funciona bastante bien. “En la repostería es más complicado improvisar y dejarse llevar porque unos gr/ml de más podrían dañar la preparación, pero esto aplica para la repostería en general”, añade.

Postres de Living Bites. (Foto: Difusión)

En cuanto a los favoritos de su carta, ella indica que son: Cookie B (que es un postre con base de brownie, centro de trozos de chocolate 70% cacao y galleta con chispas de chocolate), la wacky peanuts (es una galleta de vainilla con relleno de mantequilla de maní 100% natural y cubierto en chocolate biter con trozos de maní) y una de las últimas creaciones fue el brownie cake (es base de brownie con top de keke de vainilla y decorado con chantillí vegetal y chocolate rallado).

Postres de Living Bites. (Foto: Difusión)

Para realizar un pedido puedes ingresar a la web: https://livingbites.shop/

Passiflora postres

Stephanie Torres inició vendiendo postres tradicionales a finales del 2019, pero durante el inicio de la pandemia y las primeras cuarentenas se empezó a interesar muchísimo la pastelería vegana. “Es ahí cuando cambié la carta de Passiflora por completo y ahora es toda apta para veganos”, comenta.

“Soy pastelera de profesión. Trabajé en diferentes pastelerías de restaurantes 5 años. Después quise abrir Passiflora como algo temporal hasta viajar a mi siguiente destino y empezó el COVID. Así que decidí continuar con la venta de postres y me di cuenta que la pastelería vegana es muy versátil e interesante. Me gustó poder probar con ingredientes que normalmente no usaba y decidí que toda la carta se vuelva apta para veganos”, indica.

Postres de la marca Passiflora. (Foto: Difusión)

Si bien Stephanie no es vegana, toda la carta de Passiflora postres lo es. Para ella, lo más retador ha sido el reemplazo de algunos ingredientes. “La pastelería clásica es mucho más precisa y con fórmulas de las que te puedes guiar. En el caso de la pastelería ‘plant based’ tuve que hacer muchas pruebas para lograr el resultado que buscaba, pero sí es posible. Lo veo más como una cocina dulce”, argumenta.

“En la pastelería tradicional los pesos de los ingredientes o los métodos son mucho más precisos y si no sigues ciertos procesos puedes fallar muy fácilmente. En cambio, la pastelería ‘plant based’ es más parecida a la cocina. La clave es encontrar los reemplazos que te gusten”, añade.

Postres de la marca Passiflora. (Foto: Difusión)

El sabor y la textura son lo más importantes para Stephanie. Utiliza panela, miel de agave, dátiles, azúcar blanca. “Utilizo lo que me consiga un mejor resultado”, comenta.

En cuanto al postre que más le piden se encuentra el tiramisú vegano. “Es el último que he sacado a la venta y tuvo muy buena acogida. Es super cremoso y no empalaga. Estoy pensando en cambiar la carta y hacer más postres de este estilo, que sean mas cuchareables”, concluye.

Tiramisú vegano de la marca Passiflora. (Foto: Difusión)

Para realizar un pedido puedes escribir al WhatsApp 926702199

Cristina Balvin

Cristina Balvin inició en el 2016, primero como una carta adicional a la carta general de la pastelería pero poco a poco se convirtió en 100% ‘plant based’.

“Estudié Arte Culianrio y Gestión de Restaurantes en el Institut Paul Bocuse en Lyon, Francia, a parte hice un diplomado en diseño de tortas, dos especializaciones en pastelería y cocina ‘plant based’, una en galletas, una de tortas contemporáneas y una en postres para eventos”, cuenta.

Actualmente, Cristina tiene una empresa llamaba Bodega vegana en la que vende productos de repostería vegana y afines. Sin embargo, también prepara tortas y postres a pedidos, sobre todo para eventos grandes como matrimonios.

Postres de Cristina Balvin. (Foto: Difusión)

Cristina cuenta que utiliza mucho la panela clara en sus preparaciones. “Para los que recién están probando este tipo de productos es más ligera en tostado y color, se adapta muy bien al sabor”, explica.

“También uso el xilitol, que es buenísimo para postres horneados y el sabor no se modifica con el calor, que es lo que sucede con el fruto del monje, que lo uso más para postres fríos, y como últimos recursos uso azúcar de coco, Hoja de stevia en polvo y eritritol puro, en realidad varía mucho dependiendo del postre , a qué temperatura va a ser sometido, tipo de postre, acompañamientos y también al cliente”, añade.

Cristina Balvin, maestra pastelera. (Foto: Difusión)

En cuanto a las harinas que utiliza, Cristina explica que usa como base “la harina integral premium (así le llamo a la harina integral que es más fina especial para pastelería), harina de almendra, harina de avena y coco, son las bases con las que elaboro varios postres, de ahí acompaño con algunos pulverizados dependiendo del postre como lúcuma, acai, beterraga, zanahoria, etc”.

“Personalmente ahora considero la repostería ‘plant based’ más fácil que la tradicional y también más rápida de elaborar, hay gente que aún cree que es difícil pero cuando llegan a hacerla se dan cuenta que es muy práctica, divertida y más libre por que es algo que aún está en pañales, da libertad de experimentar”, narra.

Torta de matrimonio vegana hecha por Cristina Balvin. (Foto: Difusión)

La pastelera explica que entre los pedidos que tiene los que más populares son: la torta de chocolate, el tres leches, las galletas con chispas de chocolate blanco de macambo, y en cuanto a tortas de bodas e infantiles las de vainilla y la chocochips.

TE PUEDE INTERESAR: