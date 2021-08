Conforme a los criterios de Saber más

No es un secreto que los humanos estamos consumiendo los recursos naturales del planeta de forma veloz. Por poner un ejemplo, hace unas semanas el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) anunció que nos hemos acabado los recursos naturales disponibles para el presente año. Es importante actuar y cualquier pequeña acción suma. Lo importante es hacerlo. Este mes, Flor de Caña ha lanzado en Perú la iniciativa global “Zero Waste Month” que invita a bares, restaurantes y consumidores conscientes alrededor del mundo a unir esfuerzos para reducir el desperdicio de alimentos, y crear un cóctel sostenible a la vez.

La barista Karen Álvarez explica a Provecho que se puede utilizar las mermas de las cocinas de los restaurantes en la coctelería. La especialista en ron menciona es importante “reutilizar los residuos que se producen en el día de forma creativa”.

Esta iniciativa forma parte del programa de sostenibilidad de Flor de Caña “Juntos por un Futuro más Verde”.

Karen Alvarez barista y especialista en ron. (Foto: Flor de Caña)

Actualmente, esta empresa trabaja de la mano con alrededor de 500 bares en más de 30 países para crear creativos y deliciosos cócteles cero desperdicio que los consumidores podrán disfrutar durante el mes de agosto.

Según indica Álvarez, los cócteles sostenibles se elaboran con ron Flor de Caña, certificado Carbono Neutral y Fair Trade, y con ingredientes derivados de desperdicios de alimentos de las cocinas de los bares y restaurantes que están participando de esta campaña.

Cóctel Panorama del local Cala. En este coctel se utiliza papel de camote, que es elaborado con la merma del restaurante. Fue creado por Harold Braedt. (Foto cortesía: Cala)

La trujillana menciona que “hay muchos insumos que usualmente se desechan y que se pueden utilizar”. “Siempre doy el ejemplo de la cáscara de plátano que se puede comer, y esta idea la saqué del chef peruano Palmiro Ocampo, quien es un experto en este tema”, comenta.

“Queremos demostrar que no solo los platos pueden ser sostenibles, sino también los cocteles mediante el uso de la creatividad de los bartenders. Ellos son los pilares de esta campaña, ya que ellos hacen que los cocteles sean sostenibles al usar los residuos que generan las cocinas”, agrega.

Cóctel Bolaina del local Lady Bee fue creado por la bartender Luciana Delgado. (Foto cortesía: Lady Bee)

La iniciativa cuenta con el apoyo de Food Made Good, una ONG global que promueve la sostenibilidad en la industria de servicio de alimentos, la cual ha ayudado a bares y restaurantes participantes a diseñar sus cócteles cero desperdicio y adoptar prácticas sostenibles en sus operaciones diarias.

“Trabajar con un socio creativo y con visión como Flor de Caña es la forma más efectiva para promover prácticas progresivas en la industria, haciendo que bares y restaurantes sean parte de una solución global de sostenibilidad”, señala Simon Heppner, CEO de Food Made Good Global.

Cóctel Ron República del local Casa República fue creado por Fernando Salazar Becerra. (Foto cortesía: Casa República)

Lima, Piura, Chiclayo, Trujillo, Arequipa y Tacna formarán parte de esta iniciativa que busca generar reducir el desperdicio de productos de la barra. Entre los bares y restaurantes que se unen a este movimiento encontramos a Cala, Osso, Hotel B, Xoma, Vía Balboa, Casa República, Pitahaya, Piqa, Baldoria, Coco Torete, Qochamama, La ponderosa, entre otros, donde los bartenders ofrecerán sus mejores creaciones de cócteles sostenibles.

Álvarez menciona que la industria de los bares ha sido una muy golpeada por la pandemia y que se debe reactivar. Por ello invita a que se visiten los restaurantes y bares pero siempre con los protocolos de bioseguridad, respetando el distanciamiento social y el aforo.

MÁS SOBRE LA CAMPAÑA

El sitio oficial de Zero Waste Month (www.zerowastecocktails.com) incluye la lista de bares y restaurantes participantes por país, videos de renombrados bartenders compartiendo sus creaciones originales de cócteles cero desperdicios, consejos prácticos para reducir el desperdicio de alimentos en la vida diaria e información sobre cómo los establecimientos pueden unirse a esta causa.

Personalidades globales como Claudia Cabrera (México), Antonio Naranjo (España), Yeray Monforte (España), Georgi Radev (Inglaterra), Mario Farulla (Italia) y Julio Cabrera (EEUU) se han unido a la iniciativa Zero Waste Month como Embajadores de Sostenibilidad.

Ellos trabajan junto a Flor de Caña para crear conciencia a través de redes sociales sobre el tema del desperdicio de alimentos e inspirar a bares, restaurantes y consumidores a convertirse en agentes de cambio para ayudar a reducir el desperdicio de alimentos en sus propias comunidades.

Karen Alvarez menciona que el buen ron no debe tener azúcar ni aditivos sintéticos. Cuenta que el ron Flor de Caña tiene 70% menos calorías que el resto porque no le agrega azúcar. (Foto: Flor de Caña)

BUEN RON

La barista Karen Álvarez indica que ella ha tenido la oportunidad de ver cómo se fabrica el rol al visitar países como Cuba, Venezuela y Nicaragua. Para ella es importante buscar uno que sea sostenible y ecológico. Por ejemplo, explica que Flor de Caña utiliza energía renovable y tiene un programa de siembra de árboles. “Que sea sostenible en todo su entorno”, indica.

Además, explica que un buen ron no deja resaca o malestar al día siguiente. “Lo mejor será no acompañarlo ni con gaseosa y que en sus ingredientes al leer la etiqueta no haya azúcar ni aditivos artificiales”, agrega.

RECETAS SOSTENIBLES

Karen Álvarez compartió en exclusiva para Provecho tres recetas sostenibles e innovadoras que contienen ron elaborado naturalmente y con energía 100% renovable, para que podamos disfrutar en casa. Conviértete en barista en casa con estas recetas.

Cacao y ron

Coctel Cacao y ron. (Foto: Flor de Caña)

Ingredientes:

1 ½ oz. de Ron Flor de Caña 12 años

1/2 oz. de licor de cacao Fair Trade

1 dash de bitter de cáscaras de naranja

Preparación:

Llevar una coctelera o mixing glass al refrigerador y dejar enfriar. Luego, agregar todos los ingredientes según las medidas indicadas, batir y servir en una copa fría. Decorar con canela ahumada y tendrás listo tu cóctel sostenible.

Sustainable punch

Sustainable punch. (Foto: Flor de Caña)

Ingredientes:

2 oz. de Ron Flor de Caña 12 años

1 oz de Citrus stock

2 oz de jugo de piña natural

1 oz de jugo fresco de caña

Agua con gas

Preparación:

En una coctelera mezclar todos los ingredientes según las medidas y decorar con una galleta hecha de pulpa de piña y limones deshidratados para disfrutar finalmente tu cóctel.

Honey bee

Honey Bee. (Foto: Flor de Caña)

Ingredientes:

2 oz. de Ron Flor de caña 12 años

1/2 oz. de miel de abeja Fair Trade

2 oz. de jugo de naranja natural

1 oz. de Tepache de piña

Preparación:

Mezclar todos los ingredientes en una coctelera y servirlos en un mixing glass frío. Agregar naranja deshidratada como decoración y finalmente podrás degustar este delicioso cóctel.