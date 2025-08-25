El chef italiano Davide Malizia, seis veces campeón mundial, llegó a la capital peruana para participar en dos eventos dirigidos a especialistas y empresarios de la gastronomía.

El profesional de la pastelería y gelatería protagonizará el Showchocolate y el Gelato Pastry Show. Ambos encuentros se llevarán a cabo en una sola jornada, el martes 26 de agosto en el Centro de Convenciones del Colegio de Ingenieros del Perú, ubicado en el distrito de San Isidro.

El evento Showchocolate presentará al chef Malizia creando una pieza de chocolatería en tiempo real. Este acto será acompañado por música original compuesta por el artista sonoro Jorge Morales, CEO de Aline Professional. Durante la presentación, el chef narrará aspectos de su trayectoria profesional. El evento también será sede de la final del Campeonato “Mejor Joven Chocolatero del Perú”. Esta competición busca identificar nuevos talentos dentro del país.

Por su parte, el Gelato Pastry Show se enfocará en el concepto de “Gelato Business”, con el propósito de abordar las oportunidades comerciales dentro del sector. Según el Dr. Jorge Morales, CEO de Aline Professional, el gelato peruano tiene potencial para ser exportado, debido a la variedad de frutas locales y a la tradición culinaria del país.