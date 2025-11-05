Bioestimuladores: ¿cómo funciona la nueva tendencia en rejuvenecimiento?

La medicina estética ha evolucionado hacia un enfoque más saludable y consciente del envejecimiento. Hoy, los tratamientos de rejuvenecimiento no buscan transformar el rostro, sino revitalizarlo.

Entre las opciones más innovadoras están los bioestimuladores, que han ganado terreno por su capacidad de mejorar la piel desde dentro, activando su propio colágeno y devolviéndole firmeza, textura y luminosidad.

La cirujana plástica Lorena Castillo Chung explica que estos tratamientos representan una nueva generación de rejuvenecimiento facial: “A diferencia de los rellenos tradicionales, que aportan volumen inmediato, los bioestimuladores trabajan de manera progresiva, logrando resultados naturales y duraderos”, detalla la especialista.

Cada vez más pacientes buscan una piel firme, con textura uniforme y sin perder naturalidad. “Ya no se trata de cambiar o inflar el rostro, sino de preservar la identidad y mejorar la calidad de la piel”, sostiene Castillo. Esta nueva mirada responde a una tendencia global: procedimientos menos invasivos, pero con resultados visibles y sostenibles.

¿Qué tipo de bioestimuladores existen?

Entre los bioestimuladores que emplea se encuentran Sculptra, ideal para estimular el colágeno en rostro, cuello y glúteos; Radiesse, que mejora la firmeza de la piel; y HarmonyCA, que combina ácido hialurónico e hidroxiapatita de calcio para aportar estructura y luminosidad. También incorpora Profhilo y Skinvive, biorregeneradores que restauran la hidratación profunda y el efecto ‘glow’ natural.

Los resultados son evidentes: una piel más firme, luminosa y con apariencia fresca. Los efectos pueden durar entre 18 meses y 3 años, lo que convierte a estos tratamientos en una opción atractiva para quienes buscan prevenir los signos del envejecimiento sin perder naturalidad.

“La tendencia actual es la naturalidad con respaldo científico. Se trata de prevenir antes que corregir, con procedimientos mínimamente invasivos y seguros”, afirma. Con su enfoque artístico y médico, la doctora Castillo promueve una estética que respeta la esencia individual, pues un rostro armónico no es el que cambia, sino el que recupera su equilibrio y vitalidad.