Our Blue World, el nuevo documental de los creadores de Brave Blue World (Netflix), llega para inspirar al mundo con historias reales de esperanza y acción frente al recurso más vital del planeta: el agua. Narrado por el reconocido actor Liam Neeson, el documental se estrenará este 1 de noviembre, y presentará una de las soluciones más emblemáticas: las Amunas, proyecto liderado por Backus y Cusqueña que combina conocimiento ancestral de más de 1,400 años y tecnología moderna para enfrentar la crisis hídrica en el Perú.

Previo a su estreno, el documental se presentó en un evento especial denominado “Alfombra Azul”, el 22 de octubre en Movie Time Basadre y reunió aliados, líderes de opinión y representantes del sector ambiental. Un evento que rindió homenaje al agua como fuente de vida y a la capacidad del Perú para ofrecer soluciones que combinan tradición, innovación y compromiso social.

Un legado ancestral

Desde 2018, Backus y Cusqueña impulsan la restauración de las Amunas junto con aliados como la Sociedad Alemana de Cooperación Internacional (GIZ), The Nature Conservancy (TNC) y Aquafondo, recuperando más de 47 kilómetros de canales en comunidades de la provincia de Huarochirí. Gracias a este esfuerzo, se han infiltrado más de 13.5 millones de metros cúbicos de agua, beneficiando a más de 146,000 personas y 3,000 hectáreas de cultivos.

“Proyectos como las Amunas son el reflejo de nuestra filosofía: la sostenibilidad no es parte de nuestro negocio, es nuestro negocio. Desde la semilla hasta la botella, buscamos generar valor para las personas y el planeta”, afirmó Jean Carlo Martinez, Director de Sostenibilidad y Compras de Backus.

Un hito global

Por primera vez en la historia de Backus, una marca del portafolio incorpora en su etiqueta un sello que certifica un aporte directo a la recuperación de estas fuentes de agua. Este distintivo representa que, por cada botella de Cusqueña adquirida, se realiza un aporte al proyecto de restauración de las Amunas. Este hecho convierte a Cusqueña en la primera marca que lleva a sus consumidores un símbolo tangible de impacto ambiental.

“El sello de las Amunas representa más que un compromiso: es una invitación a brindar con orgullo sabiendo que, con cada Cusqueña, ayudamos a que el agua vuelva a fluir en nuestras montañas”, destacó Alejandro Molina, VP de Marketing de Backus.