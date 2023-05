La depilación láser es un procedimiento médico de extracción de vellos de la piel que se ha puesto muy de moda entre las mujeres peruanas, y que lleva un buen tiempo siendo una opción confiable en el mundo. Un estudio publicado en 2020 en la revista especializada del American Society For Laser Medicine & Surgery, concluyó que se trata de un procedimiento seguro y eficaz para la reducción del vello no deseado en el cuerpo, con resultados permanetes y alta satisfacción de los pacientes. “52% de los pacientes reportaron un crecimiento más lento del vello y un 42% de cambio en la textura del vello”, apunta el estudio.

Sin embargo, la estética no es el único propósito que tiene, sino que puede ayudar a prevenir o tratar patologías a la piel, para que nos explique más sobre ello, Bienestar del Diario El Comercio conversó con Adriana Gamarra, dermatóloga y directora de la clínica Lima Derma.

¿Cómo funciona la depilación láser?

Según la experta, la depilación láser se hace con un rayo concentrado de luz, el cual representa el láser y su función principal es eliminar el vello no deseado. Asimismo, la energía del láser se va a convertir en calor, cuando y este es absorbido por el pigmento del pelo, el conductor de energía para llegar a la raíz, lo cual va a eliminar los polículos pilosos que producen los vellos, es decir, la raíz. Lo que hará que finalmente elimine la raíz son las sesiones necesarias que se deben realizar de depilación láser.

Los vellos tienen tres fases de crecimiento: anágena, catágena y pelógena. Estas partes se encuentran en la piel en diversos estaditos.

Anágena: Fase de crecimiento.

Fase de crecimiento. Catágena: Fase transitoria.

Fase transitoria. Pelógena: Fase de reposo y previa a la caída.

“Se recomiendan varias sesiones, que pueden variar entre 4, 8, 10, para realizar el seguimiento del crecimiento del vello. Debido a que, si no lo encontramos en la fase que debemos depilar, que es la fase anágena, este pelo no puede ser depilado y no hay cómo saber en qué fase está a no ser que se revise constantemente. Las primeras sesiones pueden ser mensuales, sin embargo, en las últimas sesiones puede variar, pero si se pasa, se tiene que comenzar de 0, hasta que llegue a la fase anágena”, explica Gamarra.

¿Quiénes no se pueden realizar depilación láser?

Hay que tener en cuenta que la depilación no va a ser efectiva para ciertas personas:

Las que tienen canas: No depila, porque no hay pigmento. La luz tiene que llegar a la melanina de la raíz del vello para que se pueda eliminar.

No depila, porque no hay pigmento. La luz tiene que llegar a la melanina de la raíz del vello para que se pueda eliminar. Los que tienen vellos rubios, muy claros o rojizo: Debido a que tienen otro tipo de melanina.

¿La depilación láser tiene efectos secundarios?

Debemos tener en cuenta que todo procedimiento médico tiene algún riesgo o efecto secundario, ya sea por estética, patología o enfermedad. Por ello, Gamarra nos brinda los efectos secundarios que se producen en la piel luego de realizarse este procedimiento médico:

Todo láser produce un proceso inflamatorio en la zona. Va a llegar a la raíz y destruirlo. Presencia de vellos rotos en el post láser, es decir, un enrojecimiento alrededor del poro donde sale el vello. Según la experta es pasajero, puede durar máximo 24 horas. Picazón en la zona. Manchas posteriores oscuras o hipopigmentación: Debemos tener en cuenta que no aparezcan este tipo de manchas, ya que pueden durar varios años después de la depilación. Asimismo, estar bronceado puede facilitar la aparición de estas manchas.

“Es sumamente importante explicarle y tener una asesoría con la persona a la que se le va a hacer la depilación láser. En el caso de la zona genital, se menciona que el vello es un medio de protección de los óganos internos. Sin embargo, las mujeres igual se depilan, por ello, siempre es mejor explicar que pueden haber este tipo de complicaciones, sobre todo en zonas más delicadas del cuerpo”, agrega.

Una mujer realizándose depilación láser en una de sus piernas. | Imagen referencial: Pexels

La depilación láser para prevenir ciertas patologías

Existen algunas personas que la depilación láser no termina funcionando, esto debido a las patologías y enfermedades que hacen de que siempre haya un estímulo de crecimiento del vello, como en el mentón, los pezones, zonas en las que no debería haber presencia de vello en las mujeres. Entre ellas se encuentran:

Patologías hormonales:

Resistencia a la insulina

Síndrome de ovario poliquístico

Hiperandrogenismo

Tiroides

Según la experta, si se tiene alguna de estas patologías, el paciente debe tratarlas de fondo con la ayuda de un endocrinólogo para que la depilación funcione y no haya ningún tipo de riesgo.

Patologías Físicas:

Polio.

Vellos encarnados.

“Hay pacientes, incluso varones, que tienen mucho vello en la zona glútea o la entrepierna y que se les incrusta, lo que puede causar un quiste. Parte del tratamiento es también revisar esto, porque a los pacientes que tienen mucho vello se les puede encarnar y actuar como un cuerpo extraño, y necesitamos realmente depilar ese vello para que esto nos suceda, es decir, como un método preventivo”, dice.

5 recomendaciones para tener una depilación láser más segura

La experta nos brinda algunas recomendaciones para que las personas que se deseen hacer depilación láser lo hagan de manera segura.

Realizarlo con un experto en dermatología: Los dermatólogos son expertos en piel y harán que la depilación sea segura y confiable. Descartar enfermedades: Prestar atención a no tener una enfermedad endocrinológica. No broncearse: Al menos un mes antes de realizarse la depilación. No usar métodos de arranque de pelo: se puede hacer es depilación con razuradora o cremas 15 días antes de la sesión. Esto permite que hayan 3 milímetros de tamaño del vello que va a ser suficiente como conductor para que llegue a la raíz. Cuidar la zona post láser: No se puede exponer la piel al sol luego de la depilación, ya que se va a inflamar o se debe evitar correr una maratón, irse a una caminata larga, etc.

“La depilación láser funciona en un tiempo específico, ya que ni la tecnología ni los médicos pueden asegurar que nunca más vayan a salir vellos, porque es posible que sí suceda. Puede que aparezcan nuevos estímulos o enfermedades hormonales que hagan que crezca el vello por más que se haya realizado depilación láser”, finaliza Gamarra.