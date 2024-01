Juan Carlos* tiene 26 años y durante su época como apostador llegó a estar endeudado hasta por más de S/.40.000. Los primeros años de su juventud se los pasó jugando con miles de soles en casas de apuestas y casinos en línea.

Apasionado por los videojuegos, este joven limeño ingresó al mundo de las apuestas allá por 2018, cuando apostaba pequeños montos de dinero en populares torneos de fútbol como la UEFA Champions League o la liga peruana.

La situación se volvió compleja para Juan Carlos cuando su pasión por el juego de computadoras Dota 2 y los eSports -como se le conoce a las competencias profesionales de estos títulos- empezaron a popularizarse a nivel global entre 2018 y 2019. La cantidad de torneos internacionales en los que equipos peruanos participaban llamó la atención de las casas de apuestas, las que empezaron a habilitar categorías de deportes electrónicos en nuestro país.

Con ello, Juan Carlos disfrutaba de ver a los mejores del mundo en campeonatos como The International, el Mundial de Dota, o los distintos Majors, torneos también del videojuego propiedad de Valve. Así, veía y apostaba. Dos actividades de entretenimiento en un solo momento.

La ludopatía se caracteriza por la dificultad para controlar los impulsos para apostar. / Pixabay

Entre 2018 y 2021, el joven -que hoy prefiere no revelar su identidad- llegó a estar endeudado con el banco por más de S/.40.000. Fue en 2021 cuando pidió un auxilio a su familia y ayuda profesional. Las apuestas lo llevaron a ganar, en un solo día, hasta S/.14.000, pero también ese dinero podía desaparecer en minutos. Se volvió un ludópata.

Pero antes de seguir, y para aterrizar el tema, hay que definir cómo se apuesta en Dota 2. Dependiendo de la plataforma, podemos apostar en varias categorías. La principal es el resultado de la serie (si queda 2-1 o 2-0, dependiendo), luego tenemos qué equipo gana la primera partida o segunda y también están las especiales: como aquel equipo que destruye la primera torreta enemiga o asesina al primer rival. Son varias opciones y estas últimas pueden multiplicar tu ganancia final.

En el fútbol es similar. Apostamos al equipo ganador, pero también se puede apostar por la cantidad de goles, tiros de esquina, tarjetas rojas o amarillas, etc.

Además… ¿Qué es la ludopatía? “Es el trastorno caracterizado por la presencia de frecuentes y reiterados episodios de participación en juegos de apuestas, los cuales dominan la vida de la persona enferma en perjuicio de sus valores y obligaciones sociales, laborales materiales y familiares”, dice a El Comercio Liseth Paulett Fernández, Decana de la Carrera de Psicología en la Universidad Científica del Sur, quien cita la definición de ludopatía de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Casa de apuestas, un fenómeno en crecimiento

El caso de Juan Carlos no es un hecho aislado. En una nota de prensa de EsSalud publicada en 2022, se señaló que en nuestro país hubo un aumento de casos de jóvenes y niños que apuestan en línea en los dos años anteriores, y que también esta enfermedad es común entre personas de 25 y 45 años.

En números, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) indicó que en 2020 hubo un aproximado de 150.000 apuestas diarias, las que generaron más de 4.500 millones de soles.

Asimismo, a nivel regional, estamos entre los países que más apuestan junto a Brasil, de acuerdo a un informe realizado por la consultora Sherlock Communications. En ambos territorios, el 18% de peruanos y brasileños apuestan una o más veces por semana, superando a países como México (9%), Chile (8%), Colombia (12%) y Argentina (9%). En los países mencionados, el deporte más apostado es el fútbol.

El mismo informe de Sherlock Communications indica que la pandemia fue uno de los grandes motivos por los que las casas de apuestas y casinos crecieran y se diversificaran, pues el ecosistema migró en gran parte a ser en línea. Esto se suma a la evolución de las apps, incremento del acceso a internet en dispositivos y la falta de actividades de entretenimiento durante el encierro.

En todo el mundo la tendencia es la misma: las casas de apuestas están generando miles de dólares en ganancias y crecen en número. Según un reporte de Verified Market Research, el valor del mercado de apuestas y juegos en línea fue unos US$49,93 mil millones en 2018 y se espera que la cifra se incremente hasta los US$114,38 mil millones para el 2026.

Apuestas en Perú y los eSports

Juan Carlos es una pequeña pieza dentro del engranaje total de las apuestas. Su historia puede ser la de muchos, que animados por las casas de apuestas terminan cayendo en la ludopatía. Y eso tiene un sentido. A día de hoy, son cientos de torneos y competencias patrocinados por casas de apuestas o casinos, ya que ofrecen jugosos contratos económicos para las productoras y bonos de apuestas gratuitas a los nuevos usuarios.

Siguiendo con la pasión de Juan Carlos, el videojuego Dota 2, este año se viene llevando a cabo circuitos de torneos de diferentes organizadores con millonarios premios. Tenemos la BetBoom Dacha de Fissure, el ESL Pro Tour de ESL o la Liga 2024 de ESB (productora nacional).

Las dos primeras son patrocinadas por las casas de apuestas BetBoom y 1XBet, mientras que la última mencionada, la Liga 2024 de ESB, no ha confirmado los sponsors, pero probablemente cuente con alguna casa de apuestas. El hecho concreto es que estas casas son una parte vital del sistema.

“No solo localmente, sino también internacionalmente, [las casas de apuestas] son los más importantes [patrocinadores] en los eSports. No es por exagerar, pero si ves los torneos más grandes de Dota 2, no hay nadie que pueda competir con ese dinero”, comenta a este Diario Marco ‘Blue’ Espinoza, caster y analista del videojuego, haciendo referencia a los millones de dólares que se premian en las competencias de juegos electrónicos.

Marco 'Blue' Espinoza es un conocido caster peruano del videojuego Dota 2. / 4D Esports

“Las casas de apuestas son las que tienen más influencers y torneos patrocinados, e incluso ahora son organizadores de competencias. Son los únicos interesados en realmente hacer publicidad en eSports”, añade ‘Blue. “Hoy en día no concibo la idea de que no haya casas de apuestas en los eSports como algo posible”.

Juan Carlos, el protagonista de esta historia, pudo escapar de la ludopatía a tiempo, pero no sin antes haber estado en el corazón del problema. Este joven limeño tenía que, por lo menos, apostar en cada partida que estuviese viendo, y no solo en Dota, sino también en Counter-Strike y fútbol. En su peor momento pasó todo un día apostando en vivo.

Además… El perfil del apostador peruano Para saber más del apostado peruano, el CCR – CUORE, una empresa dedicada a la investigación de mercado, llevó a cabo en 2021 un informe titulado 'Estudio sobre casas de apuestas online y físicas en el Perú'. Aquí se revela que el 39% de jugadores son trabajadores independientes, el 70% son hombres y el 56% tienen entre 25 a 40 años. Asimismo, desde CCR señalan que el 90% de las apuestas están relacionadas al fútbol, pero que los eSports están en auge y que allí se concentra la juventud.

El hecho en sí de apostar es una actividad de entretenimiento válida como cualquier otra, mientras que ser patrocinado por alguna casa de apuestas no está mal, claro, pues para los torneos supone una inyección económica considerable.

Por ejemplo, nuevamente con Dota, encontramos transmisiones en las que los presentadores constantemente están anunciando los bonos para nuevos usuarios o se muestran las cuotas en tiempo real de las partidas en pantalla (una situación bastante parecida a lo que ocurre con el fútbol a día de hoy). A su vez, los usuarios pueden ingresar a apostar tan solo escaneando un código QR que ya está colocado estratégicamente en la interfaz.

Hasta octubre de 2023, de acuerdo al Mincetur, existen aproximadamente 50 casas de apuestas, las que no dudan en utilizar las herramientas que existen para llegar a más personas. Añadido a esto, se estima que el volumen de apuestas realizadas en el Perú durante el 2022 fue cercano a los S/. 3.800 millones.

En los últimos años se ha empezado a ver a creadores de contenido de diversos rubros, no solo el deportivo/Videojuegos, publicitando estas casas de apuestas. ¿No habrás visto a tu influencer favorito colocando enlaces a casinos o a “selectos” grupos en Telegram con las supuestas “fijas”? La exposición de las casas de apuestas es cada día mayor. De acuerdo a los expertos consultados por El Comercio, los menores de edad, de no tener una correcta educación financiera, pueden ser víctimas y terminar siendo ludópatas.

“El crecimiento de las casas de apuestas en el Perú ha sido exponencial. Y diría hasta medio peligroso, no criminal, sino un poco shady (sospechoso). De pronto aparecieron un montón de casas de apuestas que nunca había escuchado”, destaca ‘Blue’. “Algunas las puedes encontrar [en Google], otras no. Son tantas con diferentes nombres, algunas con operaciones gigantes y otras pequeñas, que realmente uno se pregunta de dónde salió este dinero o qué van a hacer con él”.

Marco 'Blue' Espinoza formó parte del cast oficial en español del The International 2022, el cual se llevó a cabo desde Singapur. / Archivo personal, 'Blue'

“Ahora las casas de apuestas están en todos lados: en los equipos de fútbol, en los equipos de deportes electrónicos”, menciona Juan Carlos. “Las ves en cada esquina o en redes sociales. Creo que ya la publicidad es demasiado invasiva, lo que provoca que todo el mundo de cierta manera se haya informado de por lo menos una casa de apuestas, así no consumas televisión”.

“Con mi edad de aquel entonces [20 años] y con la publicidad de hoy, wow, me hubiera metido en mil casas de apuestas con los miles de códigos que dan”, señala el limeño, que cuenta 26 años. “Hoy hay más riesgos, pero también mayores ganancias. Esto es subjetivo, porque no sabes cuando vas a ganar o perder”.

La características del ludópata

Aterrizando la ludopatía, necesitamos brindar los puntos que lo caracterizan o diferencian de otras adicciones. Liseth Paulett Fernández, decana de la carrera de Psicología en la Universidad Científica del Sur, nos brinda más detalles:

“La adicción es una enfermedad neurológica relacionada exclusivamente con la actividad del juego excesivo. Tú pierdes toda la razón de ser en ese momento y te enfocas en un solo elemento: el juego”, comenta a El Comercio Paulett.

Liseth Paulett Fernández, Decana de la Carrera de Psicología en la Universidad Científica del Sur / Universidad Científica del Sur

La experta señala que existen dos grupos de apostadores: el funcional, que es el que apuesta pero no necesariamente se desliga de su familia, centro laboral o su misma salud; y el patológico, en el cual las adicciones se convierten en el centro de atención de sus actividades, comportamientos y emociones.

“[En este segundo grupo], las personas se empiezan a aislar del grupo familiar y del grupo social de las amistades”, resalta la psicóloga. “Dejan de realizar actividades sanas como deporte, ir a trabajar, cuidar de los hijos o disfrutar de una salida o paseo al aire libre”.

Otra característica que brinda la especialista es que los ludópatas desde que se levantan deben “proveerse de este tipo de acciones [apostar] para calmar su ansiedad, pues les da una cierta abstinencia”.

“Los juegos de azar juegan mucho con nuestras emociones y nuestros pensamientos. Entonces, a quién no le gusta ganar algo y a quién no le gusta jugar sin saber cuál es el resultado”, destaca. “La diferencia es que nosotros podemos poner un límite y decir ‘ok, ya jugué una hora o dos, ahora me toca trabajar o cuidar a mis hijos”.

La experta resalta el papel del ‘facilismo’ en la ludopatía, pues para los apostadores empedernidos le resulta más sencillo apostar y ganar dinero que realizar un trabajo cotidiano que se traduce en rutinas semanas con jornadas completas.

Y la pregunta natural a todo el problema es ¿qué hago si me estoy volviendo ludópata? “Lo primero que tenemos que hacer es buscar un especialista dentro del marco de las dependencias, lo ideal sería un especialista en adicciones”, comenta la psicóloga.

“Esta patología es muy difícil de tratar. La familia tiene que verse involucrada en este programa de intervención. A la persona hay que llevarla de la mano porque a ellos les cuesta demasiado poder asumir que están con un trastorno de salud mental y por su fuerza de voluntad no van a ir de manera autónoma”, concluye.

Las casas de apuestas y el camino hacia la regulación

¿Y cuál es el papel de las autoridades en todo este problema? Existen variedad de posiciones. Por ejemplo, el Mincetur publicó en octubre pasado el reglamento de la Ley Nº 31557 modificada por la Ley N° 31806, con la que se busca que las casas de apuestas empiecen a pagar impuestos.

El objetivo de ambas disposiciones legales es crear un impuesto del 12% sobre la utilidad neta de las casas de apuestas en línea. El reglamento entra en vigencia el 9 de febrero de 2024. Entre el 10 de febrero y 10 de marzo de este año, las empresas que se dediquen a las apuestas en línea deben solicitar al Mincetur su solicitud de funcionamiento para operar. A partir de abril se empezará a requerir el impuesto.

De no registrarse en ese periodo, las casas de apuestas no podrán operar en Perú y pueden recibir multas de hasta 150 UIT’s. Además, las empresas pueden ser denunciadas conforme al artículo 243-C del Código Penal.

En octubre pasado, el titular del Mincetur, Juan Carlos Mathews, señaló que esta ley busca recaudar cerca de S/.162 millones de soles, dinero que se utilizará en la reactivación del turismo, obras de infraestructura turística, atención de programas de salud mental y la promoción del deporte.

Este impuesto afectaría a las casas de apuestas nacionales como internacionales, pues varias de estas operan con domicilios en islas como Curazao y Malta. El Comercio revisó aleatoriamente 12 casas de apuestas que operan en Perú y todas ellas están basadas en los dos territorios antes mencionados.

Por otro lado, ‘Blue’, periodista en eSports enfocado en Dota 2, señala que desconfía en el trabajo de la regulación. “No importa cuántos impuestos le pongas a los cigarros, la gente seguirá fumando”, añade. ‘Blue’ sugiere un trabajo a largo plazo en cuanto a educación por parte de las autoridades como de nosotros mismos. Asimismo, indica que visibilizar el problema en lugar de solo demonizar y prohibirlo también es una opción.

Sea cual sea la forma en la que se aborde la ludopatía, lo cierto es que se trata de un problema creciente y que debe ser discutido, tanto por autoridades, expertos en salud pública, psicólogos y también con las agrupaciones representantes de las casas de apuestas. Y al igual que le pasó a Juan Carlos, que pudo recuperarse con el apoyo de profesionales y de su familia, el resto de peruanos y peruanas aún estamos a tiempo para evitar caer en la adicción.

Si tú o alguien de tu entorno tiene problemas con el juego, no dudes en pedir ayuda psicológica.

*Juan Carlos es un nombre ficticio que se colocó a pedido expreso de la persona entrevistada para salvaguardar su identidad.