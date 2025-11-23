Casos de ludopatía aumentan en jóvenes
En el Semáforo de este domingo 23 de noviembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. El primero: Indeci y el frente empresarial Hombro a Hombro reconocieron a El Comercio como una de las más de 140 organizaciones solidarias por su apoyo en emergencias y la promoción de una cultura de prevención. Segundo, el Senamhi advirtió un descenso brusco de temperaturas en la selva peruana, así como lluvias intensas y vientos fuertes por el fenómeno del friaje. Finalmente, un informe de El Comercio advirtió que en lo que va del 2025 ya son 52 niños y adolescentes los que han desarrollado adicción a las apuestas digitales, con un preocupante aumento entre quienes tienen menos de 11 años, según cifras de Essalud.

🟢RECONOCIMIENTO

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y el frente empresarial Hombro a Hombro reconocieron a El Comercio como una de las más de 140 organizaciones solidarias por su apoyo en emergencias y la promoción de una cultura de prevención. En la ceremonia realizada en el COEN, el general Luis Arroyo (jefe del Indeci) destacó la importancia de unir esfuerzos públicos y privados. Juan Aurelio Arévalo, director periodístico de este Diario, subrayó el compromiso de El Comercio con ayudar a la ciudadanía a través de distintos proyectos.

🟡A TOMAR PRECAUCIONES

El Senamhi advirtió un descenso brusco de temperaturas en la selva peruana, así como lluvias intensas y vientos fuertes por el fenómeno del friaje. Según sus pronósticos, estas condiciones meteorológicas afectarán principalmente las regiones amazónicas durante los próximos días. Autoridades locales instaron a la población a tomar precauciones y a reforzar medidas de prevención, especialmente en comunidades vulnerables, para mitigar los riesgos del frío extremo y la inestabilidad climática.

🔴MENORES EN RIESGO DIGITAL

Un informe de El Comercio advirtió que en lo que va del 2025 ya son 52 niños y adolescentes los que han desarrollado adicción a las apuestas digitales, con un preocupante aumento entre quienes tienen menos de 11 años, según cifras de Essalud. Especialistas advierten que la combinación de bajo autocontrol, entornos familiares conflictivos y el fácil acceso a Internet vuelve a los menores particularmente vulnerables. Por ello, sugieren mayor supervisión y políticas más estrictas para prevenir la ludopatía desde la infancia.

