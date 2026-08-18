La KIA Media Maratón de Lima & 10K powered by Nike 2026 se disputará este domingo 23 de agosto y llevará a miles de corredores por algunas de las principales calles y avenidas de la capital. Tanto la prueba de 10K como la de 21K tendrán como punto de partida la Plaza de Armas de Lima, mientras que la llegada estará ubicada en el Parque de la Reserva.

Los participantes de la ruta 10K iniciarán el recorrido por Jirón Huallaga, para continuar por Jirón Azángaro, Jirón Huancavelica, Camaná y Jirón de la Unión. Posteriormente, los corredores tomarán la avenida Paseo de la República y continuarán por la avenida Arequipa hasta llegar a la avenida César Vallejo, desde donde se dirigirán hacia el Parque de la Reserva.

En el caso de quienes afronten la media maratón de 21K, el recorrido será más extenso y continuará por la avenida Arequipa más allá del punto establecido para los participantes de los 10K. Los corredores avanzarán hasta la calle 2 de Mayo, donde iniciarán el retorno en dirección al Parque de la Reserva para completar los 21 kilómetros de competencia.

De esta manera, Lima volverá a convertirse en el escenario de una de sus principales fiestas deportivas. La Plaza de Armas será el punto de partida para ambas distancias y el Parque de la Reserva recibirá a los corredores en la meta, en una jornada que reunirá a participantes de todo el Perú y del extranjero para recorrer las calles históricas de la capital.

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