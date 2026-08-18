KIA Media Maratón de Lima & 10K powered by NIKE 2026: conoce la ruta oficial de la carrera. (Foto: GEC)
KIA Media Maratón de Lima & 10K powered by NIKE 2026: conoce la ruta oficial de la carrera. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

La KIA Media Maratón de Lima & 10K powered by Nike 2026 se disputará este domingo 23 de agosto y llevará a miles de corredores por algunas de las principales calles y avenidas de la capital. Tanto la prueba de 10K como la de 21K tendrán como punto de partida la Plaza de Armas de Lima, mientras que la llegada estará ubicada en el Parque de la Reserva.

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