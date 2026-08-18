Por Redacción EC

La KIA Media Maratón de Lima & 10K, impulsada por Nike, la más antigua del mundo en su modalidad, promete romper todos los registros antes marcados en esta, su edición 117. Se habilitaron 21 mil cupos para tanto deportistas profesionales, como también para amateurs.

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