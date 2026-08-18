La KIA Media Maratón de Lima & 10K, impulsada por Nike, la más antigua del mundo en su modalidad, promete romper todos los registros antes marcados en esta, su edición 117. Se habilitaron 21 mil cupos para tanto deportistas profesionales, como también para amateurs.

El 65% competirá en la distancia de 21K y el 35% en 10K, con una división de 57% hombres y 43% mujeres, además de 200 atletas élite y participantes con discapacidad.

Sin duda será una fiesta deportiva sin precedentes y en esta nota encontrarás cinco datos que debes saber de la carrera que paralizará Lima.

¿Cuándo y a qué hora será la carrera?

KIA Media Maratón de Lima & 10K powered by NIKE 2026 se celebrará el próximo domingo 23 de agosto de 2026.

Punto de concentración : Plaza de Armas de Lima, desde las 5:00 a.m.

: Plaza de Armas de Lima, desde las 5:00 a.m. Partida de los 10K : 6:00 a.m.

: 6:00 a.m. Partida de los 21K : 7:00 a.m.

: 7:00 a.m. Llegada: Parque de la Reserva (Circuito Mágico del Agua).

¿Cuáles serán las distancias de la competencia?

10K (para mayores de 13 años) y 21K (para mayores de 18 años), ambas distancias en varones y mujeres.

¿Aún hay cupos disponibles?

Oficialmente, las 21,000 plazas se encuentran agotadas; sin embargo, la organización del evento informó a través de sus canales oficiales que del 12 al 15 de agosto se permitió la transferencia de cupos a otro participante. Eso sí, solo aplicó para la misma distancia y talla de la indumentaria.

¿Qué incluye el kit de competencia?

Incluye un polo, número oficial y el chip de cronometraje electrónico (B-tag), el cual es de uso obligatorio durante su participación. Para mantenerte informado sobre la logística, lugar de recojo del kit y demás detalles de la Expo Media Maratón, se les invita a seguir los canales oficiales de Peru Runners en Facebook e Instagram, o visitar el sitio web oficial.

Cabe mencionar que todos los corredores inscritos a la KIA Media Maratón de Lima & 10K powered by NIKE 2026, así como el público en general, pueden descargar la app oficial ‘Media Maratón de Lima’ en los dispositivos de iOS y Android para revisar estrategias, detalles de la ruta y activar el LiveTracking en tiempo real.

Toda y la mejor cobertura del evento estará en la web de El Comercio, desde la conferencia de presentación, entregas de kits, antes, durante y después de la emblemática carrera.

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