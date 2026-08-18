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Cuidado con los subsidios

“¿Cómo se controlará el contrabando por parte del crimen organizado? ¿Qué pasará si los precios internacionales del combustible siguen altos?”.

    Ian Vásquez
    Por

    Vicepresidente de Estudios Internacionales del Cato Institute

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "El FMI recientemente ha recomendado que los gobiernos no subsidien el combustible para enfrentar el alza de tales precios". Ilustración: Giovanni Tazza
    "El FMI recientemente ha recomendado que los gobiernos no subsidien el combustible para enfrentar el alza de tales precios". Ilustración: Giovanni Tazza

    Ante el alza de los precios del combustible que está afectando a todo el mundo, el gobierno ha decidido subsidiar la gasolina. Felizmente, a diferencia de la manera en que tales subsidios se han destinado en el pasado en el Perú, estos serán temporales y focalizados. El beneficio durará tres meses y se dirigirá solo a los transportistas de carga y pasajeros.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.