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Dos delincuentes conversan

“Los Pulpos se hallan eligiendo un sucesor, pues la incomunicación a la que Jhonsson será sometido dificultará su liderazgo”.

    Ricardo Uceda
    Por

    Periodista

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    Resumen

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    Ilustración: Composición GEC
    Ilustración: Composición GEC

    El jefe de Los Pulpos, Jhonsson Cruz, dijo, refiriéndose a un policía:

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.