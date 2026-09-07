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Resumen

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La conversación interesante no debería ser cómo evitar el envejecimiento, sino cómo queremos llegar a esos años. Ahí entra la longevidad. (Foto referencial: Magnific)
La conversación interesante no debería ser cómo evitar el envejecimiento, sino cómo queremos llegar a esos años. Ahí entra la longevidad. (Foto referencial: Magnific)
Por Maca Bustamante

Vivimos obsesionados con no envejecer. Cremas antiarrugas, suplementos ‘antiaging’, tratamientos, ‘biohacking’ y cuanto consejo aparezca prometiendo mantenernos jóvenes eternamente. Pero hay una noticia: envejecer va a pasar. Y, en realidad, qué suerte que ocurra.

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