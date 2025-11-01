La nutrición hoy comprende la relación existente entre aquellos compuestos químicos esenciales que obtenemos a través de los alimentos, y podemos encontrar en el consumo de un buen desayuno. Al respecto, resulta importantes destacar a la primera comida del día como la responsable de iniciar la jornada laboral quizá, con energía y esa vitalidad que con el transcurrir de los años logra fortalecerse e incluso impactar positivamente sobre la longevidad.

ESTO REPRESENTA EL MEJOR DESAYUNO PARA ALCANZAR UNA LONGEVIDAD SALUDABLE

El tiempo no se detiene cuando se trata de sumarle años a tu vida, pero mediante una buena alimentación desde la primera comida del día, sin dudas podrías experimentar una longevidad más saludable.

Con relación a los desayunos y su importancia, resulta fundamental tomar en consideración lo negativo que viene a representar el consumo de comestibles ultraprocesados, y más bien terminar priorizando la ingesta de productos con alta cantidad de proteínas, grasas saludables y fibra.

Si deseas obtener una longevidad saludable, incluye en dieta diaria alimentos naturales como el yogurt, frutas frescas de estación que aportan antioxidantes combatiendo el envejecimiento celular, y asimismo avena ideal para la mejora de la microbiota intestinal.

ESTO CONTIENE EL DESAYUNO IDEAL PREVIO A EJERCITARNOS, SEGÚN ESPECIALISTAS

Los especialistas en nutrición recomiendan siempre la ingesta o el consumo de alimentos ricos en fibra, carbohidratos, proteína, vitaminas, minerales, entre otros, en busca de que alcances el nivel de energía adecuado para levantarte en óptimas condiciones y afrontar el día a día con bienestar, siendo el desayuno la primera comida y la más importante antes de realizar cualquier tipo de actividad.

Ante lo expuesto, resulta primordial tal y como lo informa la Organización Mundial de la Salud (OMS), que todo ser humano pueda sostener una dieta saludable a fin de evitar la denominada malnutrición, y así protegernos también de enfermedades no transmisibles como la diabetes, las cardiopatías, los accidentes cerebrovasculares y el cáncer.

Por ejemplo, la primera comida para el deportista, atleta o persona fitness, es vital para el mejoramiento del rendimiento a la hora de entrenar, y la generación de una intensidad mayor, de acuerdo a especialistas de Mayo Clinic, quienes establecen además y sugieren el consumo de los siguientes alimentos previo a ir al gimnasio, salir a trotar o quizá jugar fulbito:

Cereales o panes integrales

Leche con bajo contenido de grasa

Jugo

01 plátano

Yogurt

Asimismo, ten en cuenta que de no ponerlo en práctica, podrías llegar a sentir pereza o aturdimiento durante esos instantes, y a largo plazo conducirte al desarrollo de diabetes, obesidad, colesterol alto e hipertensión.

¿CUÁNTOS KILOS MÁS PUEDO SUBIR AL AÑO SI CONSUMO SOLAMENTE DESAYUNOS DULCES?

El exceso de grasas consumidas mediante alimentos, puede resultar contraproducente para nuestra salud, sin embargo existen algunos tipos que si nos favorecen y hasta forman parte importante de una dieta saludable, tal y como lo explica reconocida doctora en farmacia, quien además revela datos interesantes acerca de los desayunos dulces y salados, pros y contra, mientras dialoga con Paloma Sancho de TELVA.

La reconocida Boticaria García, también nutricionista de origen español, explica de manera puntual qué es lo que ocurre cuando tenemos hambre, por ejemplo, y la capacidad que tenemos para determinar la escogencia de los elementos cuya integración busca acoplarse a la primera comida del día.

“En los estudios que se han hecho recientemente se ha visto que personas que hacen un desayuno azucarado ... siempre pueden llegar a comer más de 300 kilocalorías al día” que una alimentándose con productos salados, refiere además la doctora en farmacia, revelando que basado en dicha excesiva cantidad, puedes subir “hasta 9 kilos más al año”.

Con respecto precisamente a la primera comida del día, CuídatePlus como portal especializado en nutrición, menciona a las frutas enteras, yogurt con un toque de miel y también cereales integrales como aquellos alimentos dulces que te ofrecen una rápida fuente de energía, mientras la inclusión de huevos, palta y “frutos secos o pan integral con tomate triturado y aceite de oliva” forman parte de lo recomendado si decides consumir proteínas y grasas saludables.