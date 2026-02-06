La masa muscular cumple un papel fundamental en la fuerza, la postura y la salud general del ser humano. De hecho, funciona como un órgano metabólico que regula la glucosa, fortalece el sistema inmunológico, protege las articulaciones y los huesos, y acelera el metabolismo, lo que ayuda a prevenir enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión y la sarcopenia. En ese sentido, es común que muchas personas realicen numerosas series con el objetivo de lograr una adecuada hipertrofia en un tiempo determinado. Sin embargo, una investigación científica reveló cuál es la mejor forma de conseguir mejores resultados. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CÓMO OBTENER MÁS MASA MUSCULAR Y FUERZA, SEGÚN LA CIENCIA?

De acuerdo con un informe del ‘Journal of Strength and ConditioningResearch’, compartido por Menshealth, compara las series de altas repeticiones con cargas ligeras frente a series de bajas repeticiones con cargas más elevadas, en ambos casos trabajando hasta el fallo muscular, obteniendo un resultado similar en ambas situaciones. No obstante, en cuanto al incremento de la fuerza, los participantes que trabajaron con cargas más elevadas y menos repeticiones obtuvieron mejores resultados. Es decir, al buscar el aumento de masa muscular, lo fundamental es entrenar cerca del límite de agotamiento, pues la carga utilizada resulta menos determinante, por lo que recomiendan realizar como máximo cinco repeticiones. A continuación, te presentamos las ventajas que brinda realizar entrenamiento con cargas elevadas y pocas series:

Ayuda a mejorar la fuerza.

Favorece la hipertrofia.

Desarrollo de la potencia.

Mejora la densidad ósea.

Eficaz en el tiempo.

Más adecuado para movimientos compuestos.

Tienden a causar menos dolor muscular de inicio retardado (DOM).

Puede requerir más descanso entre series.

Haciendo menos, puedes ganar mas músculo. Me refiero a menos series. Tu cuerpo tiene una capacidad finita de adaptación. Hacer más no es mejor. Hacer mas solo supone un mayor daño al musculo, sin aumentar su crecimiento. El músculo que ganas esta determinado por la diferencia entre el estimulo y tu capacidad de recuperación. La cual se reduce con el daño muscular. Según la ciencia, puedes conseguir resultados máximos con 6 - 8 series por sesión. Pero incluso ve, como hasta una sola serie puedes lograr resultados. Las condiciones para que este número reducido de series sea efectivo es entrenar cerca del fallo y descansar más de dos minutos entre series.

FISICULTURISTA SUFRIÓ UNA SEVERA LESIÓN MIENTRAS ENTRENABA

Hace unos días, un video se hizo viral en las redes sociales al mostrar a Ranieri Lopes Filho, un joven fisicoculturista brasileño, romperse el tendón del cuádriceps mientras realizaba una serie en la prensa de piernas con un peso de 400 kilogramos. A pesar de los años de experiencia y de que el peso no era algo nuevo para él, en el video, registrado por el propio deportista de 31 años, se observa que su rodilla habría sufrido, al parecer, una luxación. Incluso, producto del accidente, el atleta comienza a gritar de dolor, generando que las personas se acerquen a auxiliarlo. Tras ello, Ranieri fue llevado a un centro de salud cercano ubicado Teresina, Piauí, con el objetivo de que puedan estabilizarlo.

Así, el joven deportista fue sometido a una arriesgada intervención quirúrgica, por lo que, como recomendación, el doctor le pidió que mantenga la pierna estirada durante tres semanas. Eso no es todo, también continúa con una serie de terapias que incluyen electroestimulación y ejercicios, a fin de que sus músculos se mantengan activos. Por último, el brasileño no dudó en alertar sobre los riesgos de entrenar con cargas elevadas, argumentado que a cualquier persona le puede suceder. De esta manera, Ranieri se mantendrá alejado de las competencias de culturismo durante varios meses, conforme comparte Infobae.

“El dolor postoperatorio fue peor que el del accidente, pero ya ha desaparecido. Hoy ya no tengo ninguna molestia por el dolor de la cirugía. Muchos deportistas, e incluso no deportistas, realizan este ejercicio con un peso igual o mayor. No es algo tan extraordinario. El dolor después de la operación fue mucho más intenso que durante el accidente. Hoy ya no tengo molestias y la recuperación ha progresado satisfactoriamente”, declaró el fisicoculturista para G1.