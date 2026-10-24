Actualmente, son muchas las personas que tratan de consumir alimentos que ayuden a su cuerpo a mantenerse en buenas condiciones, siempre y cuando también se lleve una buena dieta. De esta manera, algunos optan por consumir jugos naturales debido a sus propiedades beneficiosas para la salud, mientras que otros incorporan verduras en sus comidas con el objetivo de obtener mejores resultados en su bienestar. Sin embargo, en los últimos tiempos, el yogur griego ha ganado popularidad entre quienes buscan aumentar su masa muscular, debido a su aporte de proteínas y minerales. En ese sentido, los entrenadores destacan que su consumo debe complementarse con una rutina de ejercicios de fuerza para favorecer el desarrollo muscular. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ DICEN LOS ENTRENADORES SOBRE EL CONSUMO DEL YOGUR GRIEGO Y LOS EJERCICIOS?

De acuerdo con la nutricionista y entrenadora Katie Hake, el yogur estilo griego aporta entre 15 y 20 gramos de proteína por envase individual, un nutriente esencial para reparar los tejidos y mantener la masa muscular. Por su parte, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) señala que los adultos necesitan consumir alrededor de 0,83 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal al día. Además, sostiene que este alimento contiene los nueve aminoácidos esenciales y proteínas que se absorben a diferentes velocidades.

Así, según el Colegio Americano de Medicina del Deporte (ACSM), la alimentación y el ejercicio son fundamentales para mantener la salud muscular. Por ello, recomienda entrenar los principales grupos musculares al menos dos veces por semana. De hecho, el yogur rico en proteínas es una alternativa práctica para complementar la alimentación, aunque no reemplaza una dieta equilibrada ni la actividad física. Asimismo, aporta calcio, un mineral esencial para la salud ósea y la contracción muscular, mientras que la vitamina D contribuye a su absorción, conforme comparte Infobae.

¿QUÉ ALIMENTOS RECOMIENDAN LOS NUTRICIONISTAS CONSUMIR POR SUS BENEFICIOS PARA LA SALUD?

Se trata del huevo que, según la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC), aconseja consumir entre tres y siete veces por semana, según el nivel de actividad física. Asimismo, señala que, en personas sanas, su ingesta no está directamente asociada con un mayor riesgo cardiovascular, es decir, de que una persona pueda sufrir de alguna enfermedad al corazón.

Por su parte, para la nutricionista Ana María López Sobaler destaca al huevo como un alimento completo y versátil, debido a su aporte de proteínas, vitaminas y minerales. De hecho, señala que su consumo es compatible con la dieta mediterránea, basada principalmente en alimentos de origen vegetal. De esta manera, se ha convertido en el preferido de más de uno debido a los beneficios que les aporta, conforme comparte el medio AS.