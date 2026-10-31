“La mangosta” es el título de la más reciente película de Liam Neeson, ídolo millones de fanáticos del género de acción. El filme tiene como director a Mark Vanselow y como guionista a Thompson Evans.

Mundialmente conocido por la saga de acción “Búsqueda implacable”, el actor irlandés esta vez interpreta a un veterano combatiente llamado Ryan ‘Fang’ Flanagan, quien debe huir de una escena del crimen que puede traerle problemas: minutos antes, ha matado al abusivo esposo de su vieja amiga.

En su huida, él se vale de un hermoso y potente Mustang Shelby cobra GT 65. Pero, además, recibe ayuda de sus compañeros de armas, quienes, a su manera, intentarán hacer todo lo posible poner ponerlo a buen recaudo.

El elenco de “La mangosta” está integrado por Marisa Tomei, Ving Rhames, Marcus, Thomas, Brett Tucker, entre otras figuras de Hollywood.

¿DÓNDE SE ESTRENARÁ “LA MANGOSTA”?

La cinta será emitida por Prime Video.

¿CUÁNDO SE ESTRENA “LA MANGOSTA”?

La nueva película de Liam Neeson tiene previsto estrenarse el miércoles 4 de noviembre a las 3:00 A.M.

Cabe indicar que el filme ya se ha estrenado esta semana en cines seleccionados de Estados Unidos.

¿CUÁNTO DURA LA PELÍCULA “LA MANGOSTA”?

La cinta dura 98 minutos y promete cautivar a la legión de fanáticos de Liam Neeson en Perú y Latinoamérica