Los verdaderos fanáticos de Liam Neeson perdonarán que su próximo estreno en la pantalla grande no tenga mucho que ver con la huella que dejó aquella poderosa trilogía titulada “Búsqueda implacable”.

El artista irlandés de 73 años vuelve a la palestra con una cinta que, a primera vista, parece netamente de ciencia ficción, pero que también trae mucha acción y humor negro.

Neeson viene de brillar en “The Naked Gun”, la película que motivó su romance de una semana con la también famosa Pamela Anderson. Esa era una comedia irreverente, un remake de una historia que logró éxito algunos años atrás.

Luego de esto, en streaming hemos visto “Ice Road: Venganza”, una secuela de la película del año 2021. En la cinta, el querido actor interpreta a Mike McCann, un camionero que viaja a enterrar las cenizas de su fallecido hermano a Nepal. Allí descubre un puñado de mercenarios que pondrá en riesgo su vida.

¿CÓMO SE LLAMA LA NUEVA PELÍCULA DE LIAM NEESON?

La nueva película de Liam Neeson lleva de título en castellano “Alerta extinción” (“Cold Storage” en inglés) y lo tiene como un viejo trabajador bioquímico que de pronto se ve presionado por un suceso totalmente inesperado.

¿QUÉ DICE LA SINOPSIS DE LA PELÍCULA?

La sinopsis oficial de “Alerta extinción” dice lo siguiente:

Dos empleados jóvenes de una empresa de almacenamiento industrial construida al interior de una vieja base militar se enfrentan a un suceso grave: un hongo parásito escapa del sótano y comienza a impregnarse en todo, poniendo en riesgo no solo a ambos y al viejo operario Robert Quinn (Neeson), sino a la humanidad en general.

Conforme avanza la noche, el hongo muta, se torna altamente contagioso y salta a las cabezas de quien se le ponga enfrente.

¿QUIÉNES ACTÚAN EN “ALERTA EXTINCIÓN”?

Actúan en la película Joe Keery (Stranger Things), Georgina Campbell (Bárbaro) y Sosie Bacon (Smile) protagonizan la película, junto a Vanessa Redgrave (Misión: Imposible), Lesley Manville (Phantom Thread).

¿CUÁNDO LA ESTRENAN?

En Perú, la fecha de estreno para la película “Alerta extinción” está programada para el jueves 5 de febrero.

El guion de la cinta fue escrito por David Koepp. El director es Jonny Campbell.