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Junio trae una buena noticia: descubre AQUÍ si habrá fines de semana largos este mes | Foto: Andina
Junio trae una buena noticia: descubre AQUÍ si habrá fines de semana largos este mes | Foto: Andina
Por José Templo

Con el inicio de junio, miles de peruanos ya comienzan a revisar el calendario para conocer qué fechas podrán aprovechar para descansar, viajar o compartir tiempo con sus familias. Este mes llega con dos feriados nacionales que marcarán una pausa en las actividades habituales tanto para trabajadores como para estudiantes. Sin embargo, no todas las fechas ofrecerán las mismas oportunidades de descanso, ya que una de ellas coincidirá con el día libre habitual de gran parte de la población, mientras que la otra permitirá disfrutar de varios días consecutivos sin labores. A continuación, te contamos qué feriados tendrá este sexto mes del año, si habrá fines de semana largos y qué derechos les corresponden a los trabajadores durante estas fechas especiales.

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