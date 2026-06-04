Con el inicio de junio, miles de peruanos ya comienzan a revisar el calendario para conocer qué fechas podrán aprovechar para descansar, viajar o compartir tiempo con sus familias. Este mes llega con dos feriados nacionales que marcarán una pausa en las actividades habituales tanto para trabajadores como para estudiantes. Sin embargo, no todas las fechas ofrecerán las mismas oportunidades de descanso, ya que una de ellas coincidirá con el día libre habitual de gran parte de la población, mientras que la otra permitirá disfrutar de varios días consecutivos sin labores. A continuación, te contamos qué feriados tendrá este sexto mes del año, si habrá fines de semana largos y qué derechos les corresponden a los trabajadores durante estas fechas especiales.

¿HABRÁ FINES DE SEMANA LARGOS EN JUNIO?

Sí. El único fin de semana largo de junio llegará a fines de mes gracias al feriado del lunes 29 de junio. Al unirse con el sábado 27 y domingo 28, días habituales de descanso, muchas personas podrán disfrutar de tres días libres seguidos.

Esta situación representa una oportunidad para impulsar los viajes dentro del país y otras actividades recreativas que suelen aumentar durante los periodos de descanso prolongado.

(Imagen: Andina)

¿QUÉ OCURRIRÁ CON EL FERIADO DEL 7 DE JUNIO?

El 7 de junio corresponde a la conmemoración de la Batalla de Arica y al Día de la Bandera. Sin embargo, este año la fecha cae domingo, por lo que no generará días adicionales de descanso para la mayoría de trabajadores.

Aunque mantiene su carácter de feriado nacional, su coincidencia con el día libre habitual impide que se forme un puente o fin de semana largo. Por ello, su impacto será principalmente conmemorativo y cívico.

Foto: Andina.

¿QUÉ SUCEDE SI SE TRABAJA DURANTE LOS FERIADOS?

Según la Cámara de Comercio de Lima (CCL), si un empleado trabaja en un día feriado debido a necesidades de la empresa o rotación de turnos, y no recibe un día libre en sustitución, debe recibir una compensación económica equivalente a tres veces su salario habitual por esa jornada laboral. Esto se debe a tres conceptos:

La remuneración correspondiente al feriado, la cual ya forma parte del sueldo mensual del trabajador.

La remuneración diaria por las horas laboradas durante el feriado.

El monto adicional equivalente al 100% de la remuneración diaria por el trabajo realizado en el feriado.

No cumplir con el pago adicional o negar la compensación de descanso constituye una infracción muy grave en materia laboral. Las sanciones económicas varían según el tipo de empresa, y pueden ir desde poco más de 1.000 soles hasta superar los 24.000, según informa la agencia Andina.

El pago triple que recibirán los trabajadores si laboran en feriado. | Foto: Pexels

¿EN QUÉ SE DIFERENCIAN EL FERIADO Y EL DÍA NO LABORABLE?

Aunque muchas personas relacionan el feriado con el día no laborable, existe una diferencia entre ambos términos. Aquí te presentamos las diferencias:

Feriado: el feriado es un día festivo nacional en el que los trabajadores, tanto del sector público como privado, pueden dejar de laborar. Lo mismo ocurre con los estudiantes, quienes dejan de ir a sus clases. En el caso de que un empleado trabaje un feriado, recibirá una remuneración adicional, que normalmente es el triple, así sea domingo.

el feriado es un día festivo nacional en el que los trabajadores, tanto del sector público como privado, pueden dejar de laborar. Lo mismo ocurre con los estudiantes, quienes dejan de ir a sus clases. En el caso de que un empleado trabaje un feriado, recibirá una remuneración adicional, que normalmente es el triple, así sea domingo. Día no laborable: el día no laborable es decretado por el Gobierno de turno y está dirigido al sector público. En el privado, el empleador decidirá si sus trabajadores laboran o no. Si en caso un empleado trabaja con normalidad, esto no significa que recibirán un pago extra, ya que sólo recibirá el mismo sueldo sin incrementos. Las horas dejadas de laborar deberán ser compensadas en los 10 días inmediatos posteriores (con horas extras, trabajando días de semana o considerarlo a cuenta de las vacaciones), o en la oportunidad que establezca cada entidad en función a sus propias necesidades.

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